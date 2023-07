Lili Estefan, la más emocionada con la visita del bebé de Tanya Charry a su programa

A inicios del pasado mes de marzo, Tanya Charry le dio la bienvenida a anhelado hijo Bruno, fruto de su matrimonio con Sebastián Jiménez. Esta buena nueva fue anunciada ‘con bombo y platillo’ en El Gordo y La Flaca (Univision), emisión televisión en la que la mamá es colaboradora. Ahora, meses después de su llegada, este adorable bebé ha visitado por primera vez el estudio del programa, y Lili Estefan ha sido la más emocionada.

“Miren lo que está pasando aquí en el estudio, esta es la primera visita de Bruno en vivo al show”, comentó la simpática conductora en un video que publicó en su cuenta de Instagram mostrando al tierno invitado especial en el foro, quien estaba en brazos de su guapa mamá, aunque un poco inquieto, probablemente por tratarse de un lugar concurrido y poco conocido para él.

“Felicidades @tanyacharry, ¡los milagros si existen! Y Bruno es el más grande de tu vida”, escribió Lili en su publicación. “Qué emoción tenerlo hoy en vivo con nosotros y Zoe está bella”, agregó en su mensaje, refiriéndose además a la hermana mayor del bebé, la hija del esposo de Tanya, quien también estuvo en el programa.

Fue un día muy especial en el estudio de ‘El Gordo y La Flaca’

“Su primera vez en televisión, en estudio, porque antes ya había salido en televisión”, explicó la feliz mamá en otro video, tomado justo antes de entrar a cuadro. “@zzoejimenezz y Bruno en el estudio de @elgordoylaflaca con mis adorados @clarissamolina @liliestefan y @rauldemolina. Gracias por todo su cariño “, agregó después la periodista al publicar una linda foto con las otras estrellas del programa y con la hija de su esposo.

Un momento muy especial para Tanya

“Hay momentos en la vida que atesoro con el alma y uno de ellos fue este. Presentar en el show a mi amado Bruno de la mano de su hermanita @zzoejimenezz. Gracias @marielatv @pipico32 @liliestefan @rauldemolina y todo el equipo de @elgordoylaflaca a quien amo con el alma por hacernos sentir tan bien en el show. @zzoejimenezz y Bruno lo disfrutaron mucho. Los amoooooooo”, escribió Tanya al mostrar este entrañable momento, en el que se mostró muy conmovida.

En el video, la periodista habla de lo importante que ha sido en su vida pertenecer a El Gordo y La Flaca, y de compartir con el equipo un poco de su nueva faceta de mamá. Tras esto, su bebito entró a cuadro en brazos de su hermana Zoe. “Mis dos bebés”, comentó Charry, quien siempre se ha referido con mucho cariño de la hija de su esposo. “Siempre es algo nuevo cada día”, dijo la niña al hablar de su experiencia como hermana mayor, y también admitió estar sorprendida de cuánto puede llorar un bebé.

Ante la pregunta de Raúl de Molina, Tanya admitió que su vida dio un gran giro con el nacimiento de su hijo. “(Me cambió) completamente... Yo siempre tenía el sueño de tener un bebé y se me hizo realidad, Dios me hizo el milagro, además con una familia maravillosa, con Zoe, con Sebas que es el mejor hombre del mundo, que Dios me lo ha mandado también. Me ha cambiado la vida para bien, ahora son otras las prioridades, pero es una bendición”, dijo.