Lili Estefan presume su cita con un hombre que ama mucho: ‘Una bendición tenerlo conmigo’

Lili Estefan atesora cada instante con su familia, ya sea una reunión en la comodidad de su hogar o un increíble viaje como el que hizo recientemente a Aspen. Recientemente, la conductora se reunió con un integrante muy especial de los Estefan, y quien es además uno de los hombres que más ama en la vida: su padre, don José Estefan. Emocionada, la estrella de El Gordo y La Flaca (Univision) compartió en sus redes sociales un vistazo de la inolvidable velada con su amado ‘Papo’.

Lili tuvo una cita muy especial con su papá.

Este 4 de abril Lili tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunas imágenes de su cita con su padre. “Anoche #DateNight ¡con mi papá! Mi campeón, ustedes lo conocen como PAPO, yo siempre le digo PIPIPOPO. Love uuuuuu #catchingup una bendición tenerlo conmigo”, escribió la simpática conductora, revelando el cariñoso sobrenombre con el que se refiere a su progenitor.

En las fotos y video se veía a Lili y a su papá, ambos con la misma bella sonrisa, posando para la cámara muy juntitos. En un momento se escucha decir a la presentadora: “¿La que salió bonita? ¡Todas!”, al parecer refiriéndose a las instantáneas que se habían tomado juntos.

El señor José es hermano del empresario musical Emilio Estefan, otro de los integrantes más famosos de la familia Estefan. Además de Lili, ‘Papo’ es padre de Juan Emilio, quien es menor que la conductora de televisión.

Don José es hermano de Emilio Estefan.

La estrecha relación de Lili con su papá

Lili perdió a su madre, Becky García, cuando era apenas una niña, una ausencia que si bien fue muy dura para ella, contribuyó a que su vínculo con su padre se hiciera aún más fuerte. La presentadora ha contado que don José siempre la apoyó en sus sueños. Hace unos años, contó en entrevista con Univision que recordaba con mucho cariño aquellos días en que padre la esperaba afuera de su escuela de ballet en Santiago de Cuba. “Mi pobre padre esperándome ahí en el carrito azul, jamás se me va a olvidar... ¡Cómo te agradezco eso ‘Pipipopo’!”, contaba.

Lili tiene una bella relación con su papá.

A finales de 2021, Lili habló sobre la gran apertura que siempre hubo en la comunicación con su padre en Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch). “Empecé a salir con alguien que era 10 años mayor que yo. Y recuerdo estar pensando, ‘Oh por Dios, este chico es más grande’. Ya me había graduado de la preparatoria y todo eso. Le dije a mi padre, ‘Llegará un punto en el que voy a perder mi virginidad’”, contó entonces, y su papá que estaba presenté agregó: “Somos muy abiertos. La cosa es que, si te decía, ‘No, no tengas sexo’, ¿no lo ibas a hacer? Cuando las hormonas entran… entran muy duro. No importa si eres hombre o mujer, es algo que va a pasar”, opinó entonces.