Lili Estefan relata el accidente que sufrió durante sus vacaciones: ‘Terminé en el hospital’

Compartir el tiempo con sus hijos es uno de los mayores privilegios para Lili Estefan, quien está de vuelta en los foros de televisión del programa de Univision, El Gordo y La Flaca, tras disfrutar de unas vacaciones por la nieve en Aspen, Colorado, junto a su familia. Orgullosa de escribir nuevas historias, tras haber celebrado su cumpleaños 57, la famosa presentadora contó cómo vivió la fascinante escapada de ensueño, que, aunque estuvo colmada de gratos momentos, también quedó marcada por un accidente del que por fortuna logró salir bien librada, sin poder evitar parar en el hospital debido a lo sucedido.

©@liliestefan



Lili Estefan dio detalles del incidente que ocurrió al intentar bajar una montaña.

¿Qué le pasó a Lili Estefan?

Visiblemente feliz, La Flaca dio detalle de lo vivido durante su estancia en el paraíso nevado favorito de las celebridades, desde donde compartió varias fotografías en días pasados. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando habló de la razón por la que tuvo que ser asistida por médicos en pleno viaje. “Primera vez en 30 años que me caigo en la montaña, que tengo el video pero no me atrevo a darlo para que no se rían de mí. Terminé en el hospital sacándome placa para asegurarme que no me había partido la cadera izquierda…”, dijo Lili frente a las cámaras mientras en compañía de la presentadora Clarissa Molina, quien escuchaba con atención el relato de su compañera de programa.

Al ahondar en los detalles del accidente, Lili reveló cómo fue que los servicios de emergencia se movilizaron para ponerla a salvo, recibiendo atención oportuna de manera inmediata. Todo sucedió, según cuenta, luego de una larga jornada de esquí. “Fue como le pasa a todo el mundo la última bajada del día, después de haber esquiado todas las montañas sin problema. Llevaba 7 días seguidos esquiando…”, explicó la conductora, revelando parte del movimiento que se dio en el sitio. “Me bajaron de la montaña en una camilla con una frazadita, me faltaba nada más que el chocolate caliente. Claro, te caes en la montaña y te caes arriba y te tienen que bajar…”, contó a cuadro.

©@liliestefan



Lili reveló que capturó en video el momento de la caída, y prometió mostrarlo en algún momento.

Encendió las alarmas

En su charla, Lili además recordó cómo la gente logró reconocerla tras caer en la nieve. Incluso, Clarissa reveló que recibió el mensaje privado de un seguidor por redes sociales, quien había sido testigo del suceso, enterándola en ese instante de lo ocurrido. A pesar de todo, Lili toma la situación con calma y sentido del humor, haciendo la promesa de compartir el clip del momento en cuanto eso sea posible. “Aparentemente la gente de la montaña me vio bajar en la camilla. Besos a la gente que se preocupó, a lo mejor mañana pongo el video para que se rían. Para aquellos que tienen miedo, primera vez que me pasa y no fue mal, porque yo siempre veía a la gente en la camilla y uno se asusta…”.

©@liliestefan



Lili Estefan agradece a quienes le enviaron mensajes tras enterarse de lo que había sucedido.

Más allá de todo, Lili agradece también por los fascinantes días en Colorado, pues afirma que todo estuvo a su favor. “Tengo que decirles que nos ha tocado la mejor semana en la nieve, pero una semana espectacular, que la mayoría de las personas que van normalmente a Colorado dicen que tener nieve y sol a la misma vez es casi imposible…”, explicó en el programa.