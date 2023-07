Cazzu presume pancita en un posado con poca ropa para la portada de una revista

En pocas semanas Cazzu y Christian Nodal se embarcarán en un nuevo viaje personal con la llegada de su primer bebé. La noticia los tiene muy emocionados y ya preparan todo para recibir a la cigüeña. Al mismo tiempo, disfrutan de esta etapa que trae consigo una nueva visión que la cantante argentina mostró en su reciente posado para la portada de la revista Playboy México, una sesión a la que Nodal se sumó.

Para ella, aparecer en la tapa de la famosa publicación para caballeros siempre fue un sueño que logra cumplir de la mano de la maternidad. “Va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy”, asegura en una entrevista concedida a la revista.

La futura mamá, además, expresa que el embarazo no la ha cambiado y deja ver que más allá de la ternura de llevar una nueva vida en su vientre, ella encuentra el lado sensual en todo el proceso. “Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés”, dice con cierta ironía, asegurando que su cuerpo se siente igual.

“Creo que por mucho tiempo vimos al embarazo como una etapa dulce y tierna, y seguramente lo sea, en el interior de quienes desearon y disfrutan su embarazo”, agrega. Y explica: “También se suele ver como un momento frágil y se le carga de cierta pureza y hasta, de decadencia entre los pensamientos más misóginos, que son muchos”.

Cazzu asegura que la dulce espera no la ha cambiado, que sigue siendo la misma chica que se sube a cantar al escenario, con los mismos gustos y opiniones: “Me siento sexy y me resulta interesante mostrárselo a mi gente y representa exactamente lo que quiero representar para quienes me siguen”, dice contenta de esta etapa de su vida.

¿Niño o niña?

Desde que Cazzu y Nodal confirmaran su embarazo a mediados de abril, la pareja ha dado pocas declaraciones al respecto, dejando que las imágenes que ellos publican sean las que nos cuenten lo dichosos que están por esta gran noticia. Pero bien dicen que la felicidad es difícil de esconder, y en el caso del cantante mexicano, es esta emoción la que pudo haberlo traicionado al momento de hablar de su bebé, a quien se refiere como “ella”, dando a entender que podrían tener una niña.

En una entrevista con exclusiva a ¡HOLA! Américas, el cantante revelaba en que el bebé está programado para nacer en septiembre, y dijo: “Estoy trabajando mucho conmigo mismo en todos los aspectos, para que cuando llegue, llegue con mucha luz, con mucho amor y que se sepa que su hogar y su cas va a ser su mundo y que siempre puede estar segura ahí”.

Por ahora ninguno de los dos ha confirmado el sexo del bebé, pero sus fans están muy al pendiente de lo que sucede entre los futuros papás que en cualquier momento podrían anunciar la llegada de la cigüeña.

