Camilo Blanes rompe el silencio sobre su polémica transición: ‘Ahora estoy muy feliz’

El pasado mes de abril, Camilo Blanes encendió las alarmas al aparecer en sus redes sociales con una apariencia totalmente distinta. El hijo deCamilo Sesto compartió fotos mostrando una apariencia femenina y un semblante un poco desmejorado, además de algunos posados reveladores. Más tarde tomó la decisión de borrar el rastro de su pasado para dar paso a su nueva identidad ahora bajo el nombre de Sheila Devil. Mientras que su madre, Lourdes Ornelas, había expresado abiertamente su preocupación por él, ha sido hasta ahora que ‘Camilín’ ha roto el silencio para hablar de esta etapa de transición que vive.

©GettyImages



Camilo ha dado de qué hablar por su transformación radical

Mientras daba un paseo por la vía pública en un scooter eléctrico y con look de lo más casual y desenfadado, Blanes fue abordado por las cámaras de Europa Press, en la que fue la primera entrevista que ha concedido desde que se embarcó en este proceso de cambios. El reportero le mencionó la preocupación que ha surgido por su bienestar, y Camilín respondió sin dudar.

“¿Máxima bronca? He oído, pero no sé por qué tío, las palabras ya me duelen”, expresó. Y aunque fue amable y con buen humor durante toda la entrevista, en varios momentos se mostró disperso. Ante la pregunta directa sobre las versiones de que habría iniciado un proceso hormonal como parte de su transición, él respondió: “¿A qué te refieres? No, yo soy del sexo que siempre he sido”, explicó, y bromeó sobre los rumores que ponían en duda el origen del tratamiento al que habría recurrido.

©@shelaw123



Camilo se hace llamar ahora Sheila Devil

Camilo se refirió además a su decisión de dejar de lado su nombre de pila. “¿Cómo te gusta que te llamemos?”, le preguntaron. “Sheila”, dijo sin dudar. “Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”, comentó.

Asegura estar muy bien

“Estoy muy bien”, aseguró. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, no separarme, pero saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”, agregó Camilo. “Por qué tenemos que estar pegados todos”, dijo, aparentemente en alusión al distanciamiento que ha tenido con su madre, quien ha asegurado que Camilo está en riesgo. Sin embargo, dijo que “hablamos mucho” y descartó tener “odio en mi corazón”.

©GettyImages



Se ha reportado que Blanes está distanciado de su madre

“Me sentía como más ‘agresivón’ en mi personalidad, era como que tenía una fuerza como que quería lograr algo, consideraba que era mi lado masculino, pero cuando me he analizado más, ‘es que realmente eso no es’. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto”, aseguró sobre su transformación. “Si alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar al espejo más”, señaló.

“Ahora mismo los último que quiero es llamar la atención”, aseguró Blanes, quien además señaló que está soltero, y que María, la joven con quien se le había relacionado sentimentalmente es solo su amiga. “Lo he llevado esto al extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, dijo, sobre su transición. “Era un mal necesario, un mal menor, ha terminado y ahora estoy muy feliz”, aseguró.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.