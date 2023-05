Camilo Blanes se presenta con una nueva identidad y su actitud causa preocupación

Camilo Blanes, el único hijo del fallecido Camilo Sesto, atraviesa por un momento de transición. Desde unos días para acá, optó por no usar su nombre de pila, y ahora pide que se le reconozca como Sheila Devil. Junto a esta decisión, decidió eliminar todo rastro del pasado en sus redes sociales y borró las fotografías en las que aparecía como Camilo, para dar paso sólo a las que protagoniza como Sheila, una persona mucho más desinhibida y con expresiones femeninas.

Feliz con su nueva apariencia, el también hijo de Lourdes Ornelas, ha optado por un estilo de vida que suma preocupación en sus seres queridos. Desde días atrás, se ha dedicado a las fiestas en su mansión en Torrelodones, España, en donde entra gente, pero él sale muy poco.

Justo en una de sus pocas salidas a la calle, fue interceptado por los reporteros que han hecho guardia a las afueras de su domicilio. Con un look ceñido de top rojo, y short azul, Sheila paseaba en monopatín mientras usaba un caso morado que ocultaba la peluca pelirroja con la que ha protagonizado sus más recientes fotos en Instagram, en las que también se le ve con actitud desenfrenada y sin dientes.

“Estoy bien”, dijo a quienes le preguntaron cómo se encontraba, pues su conducta se traducía en un grito de ayuda. Cabe recordar que Camilo había pasado por episodios de adicciones a sustancias prohibidas, las cuales han ido de la mano de crisis emocionales.

“Es una buena persona que ha pasado por mucho”

Mientras algunas personas aprovechan la fiesta interminable en la casa de Torrelodones, hay quienes acuden a visitarlo llenos de preocupación, como su madre, Lourdes Ornelas; y su novia, María.

“Está en modo autodestrucción”, asegura Lourdes, quien como mamá desesperada pide ayuda para que su hijo mejore y logre superar las adicciones que arrastra desde años atrás. “Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho”, dijo.

En una intervención en el programa Fiesta, agregó: “No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan. Mi hijo no me deja entrar en su casa. Me dice que es su casa, es su vida”. Y aseguró: “Con mi hijo antes se podía hablar. Pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado”.

Su gran amiga, Christina Rapado, también está al pendiente de “Camilín”, como lo llama de cariño. En estos días acudía a llevarle algo que le había pedido. “Nada malo”, aseguró. Pero la visita duró poco, pues minutos más tarde salía de la mansión. “Cuando hay según qué amigos yo no me quedo”, dijo tajante luego de ver lo que sucedía dentro de la casa.

Vídeo Relacionado: Descubre la Casa de Shakira Loading the player...