La mamá de Camilo Blanes está preocupada por su hijo: ‘Su vida está en peligro cada día’

La preocupación por Camilo Blanes ha crecido durante los últimos días. Tras varios meses alejado del ojo público, el foco mediático, el hijo del ícono español Camilo Sesto compartió en sus redes sociales unas imágenes de inmediato encendieron las alarmas, pues en ellas mostraba un aspecto desmejorado y desaliñado. Tras las reacciones de sus seguidores, las fotos fueron eliminadas, pero la inquietud persiste, pues parece que pasa por un mal momento. Esta suposición ha sido confirmada por su propia madre, Lourdes Ornelas, quien ha admitido temer por la vida de su hijo.

©@camiloblanesoficial



Camilo Blanes es el único hijo de Camilo Sesto

En entrevista para el programa español Fiesta (Telecinco), la mamá de ‘Camilín’ confesó estar preocupada por el bienestar físico y mental de su hijo, pues dijo que enfrenta una crisis y no sabe cómo ayudarlo. “No está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera”, expresó.

Lourdes contó que lleva mucho tiempo buscando una solución para los problemas de su hijo, “pero me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante”, admitió.

©GettyImages



Lourdes expresó su preocupación or su hijo

También se refirió a los problemas mentales que ha enfrentado Camilo, situación que ha tenido repercusiones no sólo en él sino también en sus seres queridos. “Una enfermedad muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho”, opinó Ornelas.

‘Camilín’ se ha convertido en otra persona

Lourdes se refirió a aquellas selfies que publicó y borró su hijo, las cuales a su parecer, son prueba del actual estado en el que se encuentra. “Él nunca haría algo así estando bien. Él cuando está bien es una persona coherente”, comentó a la televisión española. Dicha publicación, en la que Camilo Blanes lucía un notable deterioro físico, fue acompañada de un enigmático mensaje: “Aquí, en la casa del rey”, palabras que solo alimentaron la incertidumbre sobre su estado.

©@camiloblanesoficial



Camilo publicó unas fotos que preocuparon a sus seguidores

Sin embargo, al tratarse de un hombre de 39 años, su madre está atada de manos. “No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan”, explicó. De hecho, señaló que ella no puede entrar a la casa en la que se encuentra ‘Camilín’, pues él alega que se trata de su propiedad y que nadie tiene acceso si él no lo autoriza.

“Con mi hijo antes se podía hablar, pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado”, expresó Lourdes. “Él cantaba, comía, estaba aseado. Esto fue a raíz de la muerte de su padre. No es fácil. Sabe mucho de leyes y sabe que aquí en España no puedo hacer nada”, agregó.

