Camilo Blanes impacta en su nueva aparición en redes sociales: luce como mujer

Tras un tiempo alejado del ojo público, Camilo Blanes ha regresado a sus redes sociales, pero sus apariciones solo han desconcertado a sus seguidores. El pasado fin de semana publió un par de fotos -que luego borró- en las que se le veía usando una peculiar peluca y con un semblante un poco desmejorado. De hecho, su misma madre,Lourdes Ornelas expresó su preocupación por su hijo, de quien dijo, no está pasando por su mejor momento. Ahora, el hijo de Camilo Sesto ha sorprendido otra vez, pues ha hecho nuevas fotografías en las que se ha mostrado convertido en mujer gracias a una aplicación móvil.

El hijo de Camilo Sesto tiene muy preocupados a sus segudiores

Días después de las declaraciones que su madre y otras fuentes cercanas a él vertieran en la televisión española, Camilo tomó su cuenta de Instagram para hacer una serie de publicaciones que de inmediato llamaron la atención, pues en ellas compartió fotos en las que se le veía transformado en una mujer.

‘Camilín’, como se le conoce, no agregó mayor explicación a sus posts, solo escribió “CUBA BABY”, en medio de emojis de besos. Este críptico mensaje no explicó la razón por la que lució una apariencia radicalmente distinta, pero en otras de sus fotos se alcanzaba a ver la marca de FaceApp en las fotos, revelando que había echado mano de la famosa aplicación que usa inteligencia artificial para generar transformaciones de rostros muy realistas.

Solo en un par de ellas se le veía, aparentemente sin edición ni filtros, pero su semblante causaba cierta alarma por su aspecto cansado y desaliñado.

Aunque eran diferentes fotos, todas tenían en común que Blanes lucía una melena negra y lacia, aunque con largos distintos y diferentes estilos de fleco. También se le veía con diferentes atuendos, aunque en su mayoría estampados a rayas en blanco y negro, además accesorios como un collar estilo choker y un sombrero de paja.

Camilo incluso compartió distintas fotos, la mayoría pasadas antes por FaceApp

En sus publicaciones, muchas de las cuales acompañó solo con emojis aleatorios y de signos de interrogación, llamó la atención cierto detalle más allá de sus looks. Y es que mientras que por un lado sus característicos ojos azules no dejaron dudas de que se trataba de él, su dentadura lucía visiblemente dañada en algunas de las fotos en las que posó sonriendo.

Como era de esperarse, los seguidores de ‘Camilín’ expresaron su preocupación por la salud física y mental, y muchos le enviaron mensajes de aliento y le extendieron la mano para ofrecerle ayuda. Sin embargo, Blanes no respondió a ninguno de los comentarios en las 16 publicaciones distintas que hizo en unas cuantas horas.

La preocupación de su madre

En una reciente entrevista para el programa español Fiesta (Telecinco), Lourdes Ornelas, mamá de ‘Camilín’, confesó estar preocupada por su hijo, pues dijo que enfrenta una crisis y no sabe cómo ayudarlo. “No está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera”, expresó.

“No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan”, explicó. De hecho, dijo que ella no puede entrar a la casa en la que vive su hijo (ubicada en el municipio de Torrelodones, al noroeste de Madrid), pues él alega que se trata de su propiedad y que nadie tiene acceso si él no lo autoriza. “Con mi hijo antes se podía hablar, pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado”, expresó Lourdes.

La madre de Camilo ha expresado su preocupación por su hijo

