¡Guapísima! Francisca renueva su look y luce nuevamente una larga cabellera

A finales del año pasado, Francisca tomó una importante decisión respecto a su apariencia, pues decidió despedirse de su pelo largo. La dominicana se cortó la melena en plena emisión de Despierta América (Univision), explicando que finalmente había decidido dejar atrás los complejos que tenía por su pelo rizado para aceptarse tal y como era. Desde entonces, la conductora había lucido un hermoso afro, y aunque no faltaron los haters, ella siguió luciendo sus rizos con orgullo. Sin embargo, este 20 de abril Francisca quiso darle un giro a su look, pero sin perder su esencia, y lució una increíble melena larga en los Latin American Music Awards.

Francisca lució una larga melena trenzada en los LAMA’s

La tarde de ayer, la presentadora tomó sus historias de Instagram para compartir los primeros vistazos del look que llevaría dicha gala de premios, la cual se celebró en la MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada. Desde el primer momento llamó la atención su peinado, pues luego de meses llevando el pelo corto, se mostraba con una melena por debajo del pecho.

Pero no se trataba de una simple peluca o unas extensiones cualquiera, pues Francisca quiso renovar su look para esta ocasión especial, pero sin dejar de expresar su orgullo por sus raíces. Y es que la conductora llevó el pelo trenzado. Y es que como es sabido, las trenzas son un elemento característico la estética africana, y República Dominicana, de donde es la conductora, es un país done la afrodescendencia ha sido determinante en muchos aspectos culturales.

Su maquillaje resaltó su belleza natural

De hecho, mientras que algunos internautas empezaron a emitir críticas negativas hacia la presentadora este nuevo look, incluso alegando incongruencia entre lo que había dicho al cortarse el pelo, hubo quien la defendió explicando que su peinado no sólo era favorecedor, sino que homenajeaba igualmente su esencia caribeña.

Orgullosa, la presentadora acudió este 21 de abril a su llamado para Despierta América luciendo su larga cabellera trenzada. De lo más contenta por la inolvidable velada en los Latin AMA’s, se animó a bailar con sus compañeros.

Un look futurista

Si bien su peinado fue algo que llamó mucho su atención, el look completo de Francisca fue sin duda espectacular. La exreina de belleza lució un hermoso vestido color plata de aires futuristas firmado por la diseñadora la diseñadora dominicano-libanesa Giannina Azar. Se trataba de un modelo strapless con aplicaciones en la parte superior, y drapeado y abertura en la parte del bajo. La conductora posó al estilo de Angelina Jolie mostrando su tonificada pierna.

Para complementar su atuendo, usó unas sandalias de tacón a juego con el vestido, y en cuanto a joyería, pendientes largos con formas circulares, brazalete y anillos. En su maquillaje optó por destacar la mirada con un ligero esfumado, mientras que en los labios llevó un tono nude.

Francisca lució guapísima en los Latin AMA’s