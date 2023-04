Adamari López olvida su salida de Telemundo con viaje exprés a México

Luego de la sorpresiva noticia de su salida de Hoy Día y de la cadena de Telemundo, Adamari López hizo las maletas y se fue de viaje a México con su hija Alaïa. Madre e hija fueron parte de la lista de invitados a la boda de Alix Aspe, presentadora de La Mesa Caliente, con Diego Betanzo. A través de sus redes sociales, ‘La Chaparrita de Oro’ dio un vistazo de lo bien que la pasó en la fiesta, misma en la que coincidió con varios de sus excolegas de la cadena.

Adamari López y Alaïa con Giselle Blondet y Quique Usales

Lejos de verse triste por su situación laboral, ‘Ada’ lució espectacular y con una gran sonrisa, compartiendo gratos momentos con Giselle Blondet y Quique Usales. El animoso grupo la pasó genial en la boda de Alix, además de que durante la fiesta, ‘Ada’ también se encontró con Carlos Adyan, Andrea Meza, Jessica Carrillo, Verónica Bastos, Myrka Dellanos, Ana Jurka, Jimena Gállego, entre otros talentos de Telemundo.

Adamari López y Alaïa con Andrea Meza, Jessica Carrillo, Giselle Blondet y Carlos Adyan

Para la ocasión, Adamari lució un espectacular vestido halter con escote profundo, el cual tenía cientos de flequillos de lentejuelas en azul marino y plateado. En tanto, su hija llevó un vestido rosa empolvado con falda de tul. Madre e hija lucieron radiantes y disfrutaron de la fiesta hasta ya bien entrada la noche.

Esta sería la primera aparición pública de Adamari desde su salida de la televisora, en la cual trabajó por 11 años. Aunque fue una noticia que no esperaba, la ojiverde no perdió la sonrisa y a lo largo de la velada, se dejó ver animosa y compartiendo entre sus amigos y excolegas.

Adamari y su hijita con Carlos Adyan

Una salida de mutuo acuerdo, según ella

El pasado viernes, Adamari López emitió un mensaje en sus redes para despedirse de su público. En este mensaje, la conductora dejó ver que su salida se dio de mutuo acuerdo con la televisora, dejando de lado las versiones que habían empezado a circular en las horas posteriores a su salida.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día... hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”.

