Adamari López rompe el silencio sobre su salida de Telemundo: ‘Ya no les acompañaré cada mañana’

El pasado jueves 7 de abril, corría como pólvora la inesperada noticia que anunciaba la salida de Adamari López del matutino Hoy día (Telemundo) y la cadena nos confirmó los hechos por medio de un comunicado en el que se daba por concluido los vínculos laborales entre ambos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que el show de las mañanas ha compartido un vídeo en el que aparece la también actriz hablando sobre lo sucedido.

Portando un vestido blanco y negro en lo que ha sido su centro de labores y el set del programa por 11 años, Adamari López rompe el silencio al comunicar que efectivamente, ya no formará parte de la cadena. “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día... hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, expresó.

Y continúa con su dicurso en el plató mañanero, al cual le dieron un tono de luces tenues para que sea el marco de su despedida. “De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, quienes ustedes y yo hemos visto crecer”, recalcó.

Agradecida, súper profesional y con los ojos un tanto aguados, no quiso irse sin antes mencionar que su contacto con el público seguirá vigente.

“Agradezco, infinitamente, a todas las personas que m brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años, con quienes pude compartir y aprender por tantos años, a todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre”, puntualizó.

Ella misma ha compartido el vídeo en sus redes con un escueto mensaje: “¡Infinitas gracias!” e inmediatamente, diferentes personalidades del medio como Quique Usales, Ana Jurka, Gisele Blondet, Rodner Figueroa, Chiquibombon, Chiquibaby, etc, le han dado las muestras de afecto y apoyo propios bajo estas circunstancias.

Aunque los motivos de su salida no han quedado aún al descubierto, la “Chaparrita de Oro” era uno de los rostros más representativos de Telemundo y la sorpresa de su separación repentina de la cadena ha dejado a muchos con la boca abierta.

