Adamari López opina sobre las declaraciones de Piqué y deja claro que es ‘team Shakira’

Shakira está decidida a iniciar una nueva etapa en su vida y ya ha dado el paso más importante al mudarse a Miami. Sin embargo, la polémica en torno a su pasada relación con Gerard Piqué parece estar lejos de llegar a su fin, pues aunque por un tiempo el exfutbolista decidió guardar silencio, recientemente ha emitido una serie de declaraciones sobre su situación con la colombiana. Adamari López, quien ha vivido en carne propia dos separaciones muy mediáticas, ha reaccionado a las palabras del español, y ha dejado entrever que su apoyo está con la cantante.

©GettyImages



Piqué criticó la forma en la que su ex se ha desahogado con su música

“Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, declaraba Piqué hace unos días en una charla con Gerard Romero en su programa Jijantes. También se refirió al “tema de tirar beef, que está muy bien, que es la moda, es el zasca”, dijo refiriéndose a las indirectas que ha recibido con las filosas letras de las canciones de Shakira. “Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef, y queda muy bien a título personal, ohh, la p**a ama, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”, expresó.

Estas palabras hicieron eco en Adamari, quien no se quedó con las ganas de expresar su opinión respecto a las aseveraciones de Piqué. “Uno tiene que ser coherente con las acciones y las palabras y él no es coherente”, expresó la conductora en su programa Hoy Día (Telemundo).

©@adamarilopez



Adamari opinó sobre las recientes declaraciones de Piqué

“Porque en algún momento a lo mejor no tiró beef de la manera que hace Shakira, porque Shakira lo que hace con canciones, pero lo que le hizo a Shakira también la pudo llevar a ella al suicidio”, agregó la conductora. Además, señaló que el exfutbolista no está asumiendo las consecuencias de sus actos. “Es una manera muy linda para él decirlo de esa forma, tirándole todo el beef a Shakira sin él tomar parte de las consecuencias”, dijo.

Finalmente, Adamari llamó a priorizar el bienestar de los hijos de la expareja, algo que ella misma ha puesto en práctica en el caso de su pequeña Alaïa, fruto de su relación con Toni Costa. “Mucha ayuda psicológica para esos niños que están enfrentando la separación de sus padres, el cambiarse de escuela, el buscar nuevos amigos y el vivir en una nueva ciudad, eso entre muchas otras cosas”, comentó sobre el caso de Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué.

©@adamarilopez



En opinión de Adamari, Piqué no ha sido coherente

Adamari, 100% ‘team Shakira’

El pasado mes de enero, cuando la colombiana lanzó su exitoso tema Bzrp Music Sessions, Vol. 53, de la mano del argentino Bizarrap, la conductora boricua le dio el visto bueno. “Nos representa a muchas mujeres que en momentos nos hemos sentido tristes, dolidas, furiosas; ¿por qué no expresarlo? y enhorabuena por ella, sigamos apoyando”, comentaba entonces en el matutino que conduce.

“¡Me pareció divino! a veces la gente puede pensar que una mujer está ‘ardida’, cuando hace algún comentario como ese, pero creo que todas las mujeres pueden pasar por un duelo y es válido que se desahogue, es válido que se lo saque de encima y pues ya está, es la manera en que ella lo sabe hacer. Compone, es cantante, es a través de la música”, agregaba.

©@shakira



Shakira arremetió contra su ex en sus últimas canciones