Cinco meses después, Yailin y Anuel AA anunciaron que estaban a la espera de su primer hijo en común. La pareja dio a conocer la noticia en pleno gender reveal, donde se enteraron que su bebé sería una niña.

Junto al video del momento exacto, Yailin escribió. Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧 no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita”.