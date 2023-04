Viernes de Música Nueva: Wisin y Anuel AA, Prince Royce y Nathy Peluso

Inicia tu fin de semana con los mejores temas de estreno, como Me EnRD, de Prince Royce; Mi EXXX de Wisin y Anuel AA; Si Tú me Quieres, de Fonseca y Juan Luis Guerra; o Tonta, de Nathy Peluso.

Wisin y Anuel AA - Mi EXXX

En esta ocasión y directamente desde La Base, los intérpretes unen sus voces para desde su distintivo estilo, contar la historia sobre la separación de una pareja y cómo pese a la ruptura una de las partes continúa involucrado y esperando un posible reencuentro, aunque sea por una última vez. “Colaborar con Anuel siempre es un honor para mí, es uno de los exponentes que más respeto dentro del género y poder crear buena música con él siempre es agradable porque sé que la gente la va a recibir y respaldar como siempre lo hacen con nuestros temas. Esta canción está trabajada para que la gente la escuche, la dediqué, la cante y hasta la baile. Al crearla salimos un poco de la rutina, pero manteniendo nuestra esencia y sé que la gente se lo va a poder disfrutar”, contó Wisin.

Justin Quiles, Myke Towers y Ozuna - Whiskey y Coco (Remix)

Esta versión es una vez más prueba del poder que tiene Justin Quiles para armar discos épicos y memorables. Inspirado en una de las combinaciones de bebidas favoritas de Justin Quiles de su Puerto Rico natal, Whiskey y Coco (Remix) toma el corazón y el alma del original y lo eleva con un swag fresco. El Puertorriqueño y superestrella mundial Ozuna presta su poder estelar a este remix, agregando nuevos versos suaves y su icónico flujo urbano.

Prince Royce - Me EnRD

El video musical estuvo bajo la dirección de Fernando Lugo y se filmó en Santo Domingo, donde se puede apreciar al artista como protagonista, disfrutando un colorido y cálido día en la isla, presente en distintas tomas en el emblemático malecón de la ciudad y en calles pintorescas que retratan la cotidianidad dominicana y la historia de amor que relata esta romántica bachata.

Nathy Peluso - Tonta

La cantante enfatiza aún más la confianza sin esfuerzo en su nuevo sencillo retro-pop Tonta que muestra una vista previa de su próximo álbum y revela su nuevo cabello. ¡El video musical presenta a Nathy interpretando una coreografía fascinante mientras destroza un apartamento antes de seguir su propio camino. El video se ambienta en Manhattan, evocando las aventuras de Carrie Bradshaw.

Fonseca & Juan Luis Guerra - Si Tú Me Quieres

Un tema que le canta al amor y a los sueños, bajo una melodía al estilo tropical que caracteriza tanto a Fonseca como a Juan Luis Guerra; grabado totalmente en vivo y el cual es el primer sencillo del próximo álbum de Fonseca; décimo en su carrera. El video muestra la realidad de lo que fue la producción de la canción, con una mezcla de imágenes reales de las sesiones de voces de Fonseca y Juan Luis Guerra, así como de las percusiones y batería que se fueron grabando poco a poco durante meses.

FEID & Sean Paul - Niña Bonita

Una canción sobre un hombre que se enamora de una mujer, incluso después de haberse prometido a sí mismo nunca enamorarse. Al final, el hombre reconoce ante esta mujer que si ella siente algo por él, entonces él también puede confesar sus sentimientos por ella. Está dispuesto a dar su vida si eso significa que puedan estar juntos y que ella nunca vuelva a sentirse sola. Feid continúa su histórica ascensión a la cima de la música latina mientras busca llevar su música a nuevos territorios, manteniendo su esencia, sonido y, lo más importante, sus raíces.

Miky Woodz - OG City

El intérprete urbano puertorriqueño, Miky Woodz, muestra una vez más su versatilidad artística con el lanzamiento de su esperado álbum OG City”, en el que se luce con una selección de temas en los que navega con maestría entre ritmos del reggaetón y el trap. En el corte promocional, No Traje Naki, sobresale la colaboración del icónico dúo urbano Jowell & Randy. La veteranía de ambos se fusiona con el dominio lírico de Miky Woodz para presentar una letra sensual que describe un juego divertido de seducción con la chica que ha robado su atención. El video presenta una mirada a OG City, una ciudad exclusiva en la que la diversión, la hermandad entre amigos y el ánimo de fiesta rigen el ambiente de quienes forman parte de ella.

Polvo de Gigantes - Kurt

Suele decirse que la vida sólo son accidentes esperando a ocurrir. Pero, ¿qué pasaría si todo eso que llamamos coincidencia o destino, dispusiera todo para que vivamos un momento inolvidable? Kurt, uno de los cantautores más importantes del continente, toma esta premisa para convertirla en una canción tan entrañable como conmovedora: Polvo de Gigantes, su más reciente sencillo.

Pink Pablo - Pokebola

“Sentimientos de amor no reciprocado me abrumaron cuando entré al estudio. Tan pronto escuché el riff de guitarra en la introducción, le dije a Phil que encendiera el micrófono. Uno de esos ritmos que llegan en el momento perfecto cuando un sentimiento está en su punto máximo. Canto sobre querer a alguien que en realidad no me corresponde”, comparte Juan Pablo Rivera, conocido como Pink Pablo.

Nicki Nicole & Rels B - qué le pasa conmigo?

Una de las colaboraciones más esperadas por los fans de la música en español. Luego de compartir sencillos en los que venían de sufrir por un desamor, en los últimos días Nicki Nicole y Rels B, sorprendieron con un adelanto en redes que dejó a sus seguidores emocionados y cautivados. En esta canción, que es el segundo adelanto de ALMA, su nuevo disco, Nicki habla sobre una relación complicada y confusa, en la que lo que persiste es la lucha por encontrar el equilibrio entre más de dos, buscando respuestas a la incógnita que sólo alguien más puede contestar.

Mario Bautista & Adriel Favela - Mejor Así

Narra la historia cruda de ese momento en donde uno reconoce y acepta que ha llegado el punto final de una relación y que a la larga, es lo mejor para ambas partes involucradas. Con Mejor Así, Mario refuerza el mensaje de que todo en la vida es temporal, el dolor es temporal y con el tiempo sanará – cuando se cierra una puerta, otra se abre, como expresan ambas estrellas en el coro: “Como decía mamá, el tiempo cura las heridas, a veces el decir adiós es una bienvenida”. En la canción, se pueden apreciar los estilos únicos e icónicos de ambos Mario y Adriel, combinando a la perfección sus voces inigualables y poderosas.

Maeso con Zion y Lennox - No Sigue Reglas

Con un enfoque sexy y vibrante, el tema pop urbano cuenta la historia de una chica fuerte e independiente que vive la vida en sus propios términos. Lennox utiliza uno de sus versos para elogiar a la mujer que, apuesta a su amor propio, que lucha y no tolera maltratos, inspirado en su preocupación por los feminicidios que han ocurrido en Puerto Rico.

Ale Zéguer - Ojos Chiquitos

Un tema que nos cuenta por fin, un cuento de amor. Una promesa que será cumplida, una historia con final feliz, en la que hay una narración llena de Rotos y Descosidos. “Un día estás sola y al otro despiertas con la cama totalmente destendida... Un día estás sola y al otro, te ves en el espejo y alguien te abraza con todo y tus defectos, y te dan ganas de quedarte en alguien para siempre”, expresa Ale.

Noel Schajris - Silencio

Es el primer single de su próximo álbum como solista y además el primero que se lanzara como un proyecto especial ya que solo 3 de las canciones del álbum estarán disponibles en plataformas, todo el resto solo en la página de Noel.

Christian Alicea ft. Rafa Pabön & Tonny Tun Tun - Sube Tela Remix

“Imagínate seguir y escuchar a Rafa Pabön & Tonny Tun Tun por años y que Dios te dé el chance de colaborar con ambos, de conocerlos y hacer música. Creo que es más que satisfactorio uno como soñador y luchador lograr esto, más traerlos a la salsa es algo muy duro. Tienen que escuchar este Remix de Sube Tela. Agradecido con esta oportunidad y espero que sea la primera de muchas más”; expresa Christian Alicea.

Carmen DeLeon - Entre Tú y Yo

En este nuevo sencillo, DeLeon invita a sus oyentes a una noche llena de lujuria mientras explora una química increíble con alguien que llamó su atención en la pista de baile. Deja claro que nada puede interponerse entre una mujer que sabe lo que quiere. Junto al sencillo, la cantautora venezolana desvela un seductor visualizador donde saca a relucir su lado coqueta. La hipnotizante voz se complementa con un ritmo enérgico repleto de sintetizadores y elementos jazzísticos. Entre Tú y Yo es el primer single de la nueva etapa de su carrera como artista independiente.

Carin León - Primera Cita

El sencillo forma parte de su esperado nuevo disco titulado “Colmillo de Leche”, que se estrenará a nivel mundial el próximo 18 de mayo. “Cuando escuché está canción me hizo click inmediatamente, por la sencillez que tenía, por lo que contaba, porque soy muy fanático del soul y quería buscar transmitir algo cotidiano que conectara con todo mundo”, expresa Carin León.

Damien - Pinky Promise

Una canción romántica y optimista que destaca la versatilidad musical de Damien como un artista emergente de pop-rock alternativo. La canción narra la historia de un amor perdido, inspirada en los eventos de la vida real que Damien tuvo que soportar mientras experimentaba el trauma desgarrador de perder a su pareja hace un par de años. La letra de la canción describe la ausencia de la persona a la que alguna vez estuvo apegado, pero se da cuenta de que ya no está aquí y es hora de “equilibrar la verdad y hacer que todo funcione”.

Alejandra Guzmán - Reynísima

Una canción donde desata toda su fuerza interpretativa, trayendo la autenticidad de su narrativa y sin excusas afirmando que siempre será, “Reynísima.” El sencillo marca una nueva etapa en la carrera de La Guzmán, un lanzamiento totalmente independiente, donde La Reina de Corazones se encuentra manejando su propia carrera apostando todo por el rock y sus raíces.

Genio - Astros

El reconocido cantante, compositor y productor musical puertorriqueño, Genio, lanza su anticipada producción discográfica, “Astros”, un álbum que seguro se convertirá en un clásico del género. El lanzamiento estuvo acompañado del estreno del tema bandera, Tírame, junto a Arcángel, De La Ghetto y Cosculluela.

Eladio Carrión ft. Anuel AA - Triste Verano

El rapero y artista internacional multiplatino Eladio Carrión une fuerzas con el rapero puertorriqueño Anuel AA para lanzar lo que se convertirá en la canción del verano, Triste Verano. En esta colaboración, los artistas mezclan un ritmo de trap clásico con un reguetón relajado para cautivar a sus oyentes. El ritmo intrigante cambia entre un flujo de trap sutil con toques de reggaeton que deberías bailar para animar a los oyentes que podrían tener una nube gris este verano mientras reflexionan sobre las posibilidades de lo que podría haber sido. La canción va acompañada de un video musical en el que los dos artistas se encuentran luchando para completar tareas mundanas, ya que todo en lo que pueden pensar es en su desafortunado amor.

DAAZ - La Pipa de la Paz

Justo a tiempo para el 4/20, una celebración de la cultura del cannabis, DAAZ reúne a Inner Circle para una fusión de hip hop y reggae. Con el éxito masivo de Inner circle con temas como Bad Boys y Sweat (A La La La Long), y el amor de DAAZ por el género Reggae, el artista ha invitado a la icónica banda a incursionar en el mercado latino con La Pipa de la Paz”, y al mismo tiempo marcando la primera colaboración de DAAZ con artistas jamaicanos en el mercado anglo. La Pipa De La Paz es sin duda una colaboración que rompe fronteras para ambos artistas.

Mariel La Abogada - No ha Nacido Otra

Al margen de su trayectoria en la profesión jurídica, Colón Miró ha reconocido en múltiples entrevistas que su máxima pasión es el canto. Desde los 11 años comenzó a participar en shows de talento. La inclinación por el mundo artístico se debió, en gran medida, a su seno familiar, pues es hija de Héctor Colón, director musical que llegó a desempeñarse como baterista de Menudo. “Yo siempre digo que soy una cantante que se convirtió en abogada”, dijo la jurista.