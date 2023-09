Natalia Lafourcade nos trae ‘Pasan los Días’, y Camilo se une a Diljit Dosanjh en ‘Palpita’

Diego el Cigala - Obras Maestras

Diego el Cigala regresa con una labor de rescate a través de una minuciosa selección de boleros clásicos que representan lo que ya son obras maestras de la música latina. Obras Maestras contiene la esencia flamenca del artista a través de sus característicos quejíos, reinterpretando boleros clásicos de Armando Manzanero y Roberto Carlos entre otros. El nuevo álbum demuestra que el amor y el desamor son temas eternos que trascienden las modas y las épocas. Estos clásicos continúan siendo relevantes porque nos conectan como seres humanos, despiertan nuestras emociones más profundas y nos ayudan a comprender y explorar la condición humana en toda su complejidad.

Yuridia - Malamente

Una canción que nació para convertirse en un himno del desamor. Compuesta por Francisco ‘El Gallo’ Elizalde especialmente para Yuridia, Malamente es una canción llena de intensidad. En tema, producido bajo la dirección musical de Eden Muñoz —considerado uno el productor más importante de la música mexicana— el mariachi y la tuba se mezclan para dar vida al sonido tan especial con el que la cantante ha trascendido fronteras logrando posicionarse como la absoluta reina de la música mexicana. Esto gracias a su más reciente álbum Pa’ Luego Es Tarde (2022).

Farruko y J Cross - PASA_JE_RO

Sin dejar de lado su esencia urbana, el tema ve como la combinación única y genuina del estilo electrónico de Farruko con su reconocido género se fusionan a la perfección para disfrutar en cualquier momento del día. PASA_JE_RO (J Cross Remix) está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy. El remix oficial sigue al éxito de su versión original, PASA_JE_RO, que mostraba un mensaje de luz y positividad.

Sael - Quédate la Foto

La canción cuenta una historia agarradora de cuando uno se comienza a dar cuenta de los cambios e indiferencias de su pareja, señalando el final repentino que se acerca. El tema, producido y compuesto por el mismo Sael, destaca un ritmo clásico de un reggaetón romántico, repleto de tonos y letras que revivirán momentos nostálgicos para sus fanáticos y los amantes del género urbano latino.

Joi Ballista - Que Fácil Es

Una canción en donde conjuga con varios sonidos para demostrar que el género urbano funciona con todos los ritmos. El cantante se inspiró en los jóvenes para que vean que pueden existir letras lindas en las canciones modernas que enamoran y llegan al alma de una persona.

Diego Torres - Mejor Que Ayer

El cantautor argentino Diego Torres lanzó su nuevo sencillo titulado Mejor que Ayer, una inspiradora canción escrita para todos aquellos que necesitan una dosis de alegría musical para empezar de nuevo. Mejor que Ayer nació para ilustrar ese empujoncito que todos necesitamos para ponerle alegría a la vida. A veces te lo dan las personas que te rodean, otras lo encuentras dentro de ti, y otras te lo da una canción”, dijo Torres.

Fito Paez & Nathy Peluso - La Verónica

Luego de los singles/videos Brillante sobre el mic junto a Ángela Aguilar y Sasha, Sissíy el círculo de baba junto a Mon Laferte, llega el momento de conocer el clip de la increíble versión de La Verónica junto a Nathy Peluso. El video Fue rodado durante dos días en Madrid, y cuenta la historia de Fito y Nathy como guionistas de una película que transcurre en Roma con La Verónica (con Eugenia Kolodziej como protagonista). Hay un guiño al clásico de Jean-Luc Godard À bout de souffle (Sin aliento), filme que protagonizó Jean-Paul Belmondo en 1960.

Zulia - Otro Atardecer

A lo largo de sus últimos lanzamientos, Zulia lleva a los oyentes a través de una auténtica aventura emocional en la que expresa los altos y bajos que uno se enfrenta durante ciertas relaciones. Con Nadie Como Tú, Zulia expresa que incluso después de todos los fracasos no hay nadie como su pareja. “No me importa que ha pasado, mi mundo arde y me tiene agarrado, no hay nadie como tú, nadie como tú”, dice en la canción.

Camilo & Diljit Dosanjh - Palpita

El tema representa una increíble fusión de culturas, donde Camilo interpreta la canción en español y Diljit en punjabi. El nuevo sencillo valida el poder de unir a las personas a través de la música y crear conexiones significativas entre diferentes idiomas. Este lanzamiento también viene después de que Camilo encabezará dos festivales de música en Japón por primera vez en su exitosa carrera, recibiendo excelentes críticas por parte de la prensa y donde congregó a miles de personas.

Franco Rey - Qué Bonito es Tomar

La joven promesa de la música mexicana, Franco Rey, se prepara para encender las festividades patrias con el lanzamiento de su sencillo. Esta contagiosa canción de ritmo quebradita, acompañada por la emblemática Banda sinaloense, promete contagiar a todos con su alegría y ritmo vibrante. En esta pista, Franco Rey aborda con humor los síntomas de una resaca o “cruda”, sin dejar lugar para el arrepentimiento, ya que la fiesta y la diversión son elementos inquebrantables en su vida.

Sebastián Esquivel y Eugenio Esquivel - Sueños de la Clika

Los artistas prometedores de Monterrey, México, están a la vanguardia de la modernización de los corridos bélicos. Interpretado junto al artista que se ha convertido en una sensación en Tiktok, la canción refleja el mensaje de conquistar el sueño del triunfo junto a los amigos que apoyaron la visión del artista desde el primer día, a pesar de los constantes retos y críticas que tuvo que afrontar en el camino.

Yagazaky y Swey Diaz - Miéntele

Una nueva y emocionante colaboración ha ocurrido entre la realeza del reggaetón y las estrellas en ascenso del futuro. Los artistas emergentes Swey Díaz y la estrella chilena, Simón La Letra se han aliado con el músico puertorriqueño Yagazaky para lanzar su esperado tema Miéntele. En relación con el lanzamiento, Yagazaky expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado por el lanzamiento de Miéntele y muy contento que Simón La Letra y Swey Díaz formen parte de este proyecto. Esta canción está dedicada a las chicas malas”.

Sir Boss & T.O.T - Solo

En la canción los protagonistas nos llevan por un viaje de sentimientos sinceros y vulnerables mientras expresan su soledad y tristeza tras la partida de su amada. Con una melodía que te envuelve desde el primer acorde, esta canción te sumergirá en una experiencia auditiva inolvidable.

Jhayco & Peso Pluma - Ex-Special

El creador de éxitos puertorriqueño Jhayco recluta al fenómeno mexicano Peso Pluma en un nuevo lanzamiento, Ex-Special, sobre un ex todavía apasionante, que muestra el último lanzamiento de la temporada de Vida Rockstar de la superestrella. Jhayco ofrece un atractivo global al adoptar un enfoque práctico no solo al ingresar al estudio para ponerse detrás de los tableros para autoproducir la canción, sino que también debuta como codirector del video. Después del perreo que encabezó las listas mundiales, Holanda, Ex-Special seguramente será otro éxito mundial.

Jhosy - Por La Forma En Que Me Miras

La sensación urbana colombiana Jhosy se prepara para su próximo EP con el lanzamiento de su nuevo tema Por La Forma En Que Me Miras. Este track explora nuevos sonidos y combina ritmos pop y tropicales. La letra sincera, los ritmos alegres y el video musical artístico, todo combinado le da a esta canción una sensación de frescura, creando la mezcla perfecta para un himno de fin de verano.

Nicky Jam & Beéle - Calor

Una fusión de género urbano con elementos de la música tropical, diseñado para deleitar a los oyentes durante los últimos momentos del verano. Con una letra provocativa y apasionada, esta cautivadora canción sumerge a los oyentes en una aventura veraniega. El video ha sido filmado en la espectacular y paradisíaca Isla Canela-Ayamonte, ubicada en Huelva, España. La producción audiovisual es un deslumbrante despliegue de mar, sensualidad y buena vibra, que evoca el espíritu del verano en la playa y la libertad de disfrutarlo con poca ropa.

Zion & Lennox y Anuel AA - Para Siempre

La colaboración con el toque perfecto, ya que destila el flow inigualable de estos tres grandes artistas para poner a cantar y bailar al mundo entero. a colaboración con el toque perfecto, ya que destila el flow inigualable de estos tres grandes artistas para poner a cantar y bailar al mundo entero.

Venesti, Nacho y Maffio - No es Normal

Los talentosos artistas Venesti y Nacho, provenientes de Colombia y Venezuela respectivamente, han unido sus fuerzas en una colaboración sin precedentes con el renombrado productor dominicano Maffio, dando vida al vibrante sencillo No es Normal. Este nuevo tema se erige como una refrescante melodía urbano-tropical que desencadena en un contagioso merengue, fusionando estilos musicales de distintas raíces y creando una experiencia sonora única. La canción es un verdadero tributo al romanticismo, una característica que ha definido la carrera artística de Venesti desde sus inicios.

Marc Seguí y Pablo Alborán - Mariposas

“Esta canción trata sobre esas mariposas que sientes cuando conoces a alguien. Es ese momento en el que empiezas a ilusionarte y comienzas a ver y sentir mariposas“, así describe Marc Seguí su nuevo sencillo, una canción pop con toques de balada moderna en la que el mallorquín comparte protagonismo con el reconocido cantante malagueño Pablo Alborán.

Sebastián Llosa - Carolina

Con un ingenioso juego de palabras, Sebastián encapsula la lucha universal por seguir adelante de un amor que persiste, a la vez que acepta que Carolina es, simplemente, inolvidable. Carolina forma parte de su próximo álbum debut que llevará por título Para Olvidarte, del que ya se han publicado El Plan o Alguien Más.

DannyLux y Maye - Mi Hogar

La balada es una bachata y forma parte de su último proyecto, DLUX. El cantautor de música mexicana trabajó con su colaborador, Tevan, quien dirigió el videoclip en las lujosas playas de Miami Beach. DannyLux habla sobre la experiencia de hacer la canción y el video con Maye y cuenta que, “todos estábamos en la playa mientras lo grabábamos y bailamos todo el dia”.

Natalia Lafourcade - Pasan los Días

Tras el lanzamiento de De Todas las Flores —su proyecto más ambicioso hasta la fecha y primer álbum 100% inédito en casi 7 años—, Natalia Lafourcade ha ampliado la experiencia para sus fans mediante diferentes propuestas. En ambos, la artista abre su corazón mientras comparte el proceso de creación de un proyecto musical que es un homenaje a la cultura mexicana y, a la vez, una fusión de los sabores multiculturales de América Latina. Un corto filmado en blanco y negro con una puesta en escena cargada de nostalgia que, en palabras de la propia cantante, retrata la esencia del álbum y uno de sus temas centrales: el desamor.

Luister La Voz, Silvestre Dangond y Ryan Castro - Espacio

La canción habla de ese sentimiento que se tiene al querer a una persona, pero lastimosamente éste amor no cumple con las expectativas y por esa razón el protagonista de ésta historia decide alejarse para pensar mejor las cosas y tener la mente más clara. Espacio contiene una mezcla de ritmos urbanos, de vallenato y de champeta, géneros musicales representativos en Colombia, haciendo que esta nueva versión sea más llamativa para cautivar a una nueva generación de oyentes, y sin dejar de conectar con los seguidores que siempre han apoyado a estos artistas.

Seven Kayne y Duki - Del Estadio al Estadio

En este nuevo EP, Seven finalmente logra dar con los nuevos sonidos que viene incursionando en el último tiempo. Una propuesta que coquetea entre el pop, rock y algo de punk. Si bien nació en la escena del trap, Seven Kayne siempre llevó el rock dentro suyo desde su niñez y en los últimos tiempos fue experimentado con los géneros que lo apasionan y fueron un desafío para él, siendo este un momento bisagra en su carrera.

Maga Córdova - Reloj de Arena

En una época en la que la aportación de talento musical global de Ecuador ha sido limitada, la llegada de Maga a la escena musical no pudo haber llegado en mejor momento. Maga cautivó los corazones por primera vez en 2016 con su extraordinaria participación en la segunda temporada de La Voz Ecuador. Desde entonces, su talento musical no ha hecho más que florecer, cultivándose en canciones como No me dejes sola, que arrasó en las ondas tras su lanzamiento en 2018. Con éxitos posteriores como Error Tras Error, Te Lo Buscaste y Amor Camuflado, la mezcla única de Maga de historias sinceras y melodías cautivadoras ha solidificado su estatus como una verdadera artista a seguir.

Demi Lovato y Luísa Sonza - Penhasco2

De su tercer álbum, Escândalo Íntimo, Penhasco2 es lo más destacado de la pista de registro y enfoque. No sólo por su composición e intensidad musical, sino principalmente por ser una colaboración con la artista de Universal Music Publishing Demi Lovato. Es la primera vez que la cantante estadounidense canta totalmente en portugués, sorprendiendo por su perfecto acento.

Gente de Zona - Feliz

Un tema tropical con una mezcla muy particular al mejor estilo de Gente De Zona, listo para desembarcar en todas las plataformas musicales y despedir el verano con una gran fiesta y mucho baile. Este sencillo, invita a reflexionar de manera jocosa la realidad que se vive en las redes sociales y a no dejar que éstas influyan en nuestro estado de ánimo.

Mora - Estrella

Un álbum en el cual el artista se vuelca en un proceso introspectivo que da como resultado su nueva producción discográfica de 15 canciones en las que Mora nos conecta con su sonido más puro y genuino. Un reflejo claro de esto es Diamonds, una canción en donde se vuelca al trap junto con el rapero Dei V, uno de los nuevos exponentes urbanos de Puerto Rico. En Laguna, grabado en Madrid, Mora invita a Arcángel a sumergirse en su universo sonoro, dando como resultado una colaboración trascendental, y junto a la joven artista puertorriqueña RaiNao, crearon un interludio llamado Pide Un Deseo, en la cual ambos artistas fusionan poderes sobre un beat de Sky Rompiendo.

