Después de un año, Anuel AA pide perdón y reconoce ser padre de dos niñas

Después de negar por meses ser el padre de la bebé de Melissa Vallecilla, al fin Anuel AA ha asumido su parternidad. A través de sus redes sociales, el intérprete de Más Rica que Ayer pidió perdón por no estar presente para la pequeña Gianella y aseguró que el nacimiento de Cattleya, de su relación con Yailin, lo había hecho entrar en razón. Además de esto, desmintió que tuviera una relación de varios meses con la colombiana Melissa Vallecilla y que solo estuvieron juntos una vez.

©@meli__valle



Melissa Vallecilla con su hija Gianella

En su cuenta de Instagram, Anuel compartió una fotografía en la que aparece junto a su hijo mayor, Pablo, de ocho años, y junto a la foto escribió lo siguiente: “@pabloanuelgaz siiiiiii 😃😃😃😃 tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día pronto 🤩”.

©@anuel



Anuel AA con su hijo mayor Pablo

Esta fue la primera vez que el cantante puertorriqueño se refirió al hecho de ser padre de dos niñas, pues anteriormente, aseguraba que solo tenía una hija; la pequeña Cattleya, quien nació el pasado 13 de marzo.

En ese mismo post, Anuel escribió en la sección de comentarios sus razones para haber negado a su hija Gianella en un inicio. “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo... Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija”.

“Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aun desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no importe lo que digan o piensen de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad”, reconoció el cantante.

©@yailinlamasviralreal



Ser padre de Cattleya le cambió la vida

“Y si salió que es Mía, pues es Mía. Yo soy un hombre. Yo respetaba y respeto a mi expareja por la forma tan engativa con tanta maldad en la que salió diciendo que estuvo conmigo de 8, 9 a 10 meses en una relación, cuando yo nada más la vi 4 o 5 horas”, dijo Anuel asegurando que no tuvo una relación de varios meses con Melissa, como ella había dicho.

Anuel indicó que solo estuvieron juntos una vez de manera íntima, y que con esa vez bastó para que Melissa quedara embarazada. En este post aclaró que no engañó ni a Yailin ni a Karol G. “También que eso fue cuando yo no conobía a mi expareja (Yailin) y no, no estaba con Karol tampoco ya casi un año entero soltero y dijo que llevaba 9 o 10 meses de novia o de mujer mía, cuando en realidad 8 meses llevaba yo con mi pareja actual en ese entonces y los tiempos nunca se cruzaron como dijo”.

Gianella, la bebé de Melissa Vallecilla nació el 13 de junio de 2022. Tres días después del nacimiento de la niña, Anuel AA se casó con Yailin ‘La Más Viral Real’ y en sus redes publicaron las fotos del enlace civil. Ocho meses después de la boda, el cantante anunció que él y Yailin ya no estaban juntos. A pesar de esto, Anuel AA sí estuvo presente en el nacimiento de su hija y en sus redes, ella compartió unas fotos del momento.