¡Anuel AA va a ser papá!

¡Anuel AA sí espera a la cigüeña! Luego de varios rumores sobre el cantante y su novia, Yailin ‘La más Viral’, Anuel AA sí será papá. La noticia la confirmó El Gordo y la Flaca, en donde aseguran que tendrá una niña, pero no será con su chica, sino con alguien más.

En un adelanto, informaron que, en una investigación de Tanya Charry, “Anuel tendrá la bebecita que tanto quería 💗👸🍼”. Además, agregaron un mensaje que la futura mamá habría puesto en las redes sociales: “¡A espera de una princesa! 💕👑. Contando los días para por fin conocer mi más grande bendición. Dios sabía lo que hacía y no pudo haberte mandado en mejor tiempo. Mi alegría de todos los días es sentir tus pataditas e imaginarte en mis brazos. ¡Te amo y no veo la hora de conocerte! 💕”, sin embargo no detallaron de quién se trata.

Entre los fans del cantante se rumora que la mamá de la bebita de Anuel es Melissa Vallecilla, la venezolana que hace meses aseguró que había tenido un romance con él. Sin embargo, hasta donde informaba ella, las cosas no estaban bien entre los dos ya que poco después de coincidir con él, inició su relación con Yailin.

Las otras pistas de la visita de la cigüeña

En los últimos días Anuel AA y Yailin habían dado pistas de que probablemente serían papás. La que más llamó la atención fue la imagen de perfil que colocaron en sus redes en donde, a modo de caricatura, se les veía abrazados, besándose y con una cigüeña arriba de ellos lista para entregar un niño o una niña.

Después ella misma confirmó que no está embarazada, aunque sí aseguró que desde que se conocieron han intentado escribir a la cigüeña y están en busca de una niña. “Pero pronto. Vamos a tener una vida de casa”, dijo a sus seguidores.