Anuel AA confirma que se ha separado de su esposa Yailin

Desde hace algunas semanas habían circulado rumores sobre una posible crisis matrimonial entre Anuel AA y Yailin, pues sus seguidores notaron que habían dejado de publicar fotos juntos en redes sociales. Aunque en un primer momento ellos desmintieron estas versiones con un efusivo posado, finalmente se ha confirmado que los cantantes han tomado caminos separados. Pero ahora ha sido el mismo el rapero puertorriqueño quien ha dado a conocer su separación de la cantante dominicana, con quien se casó el año pasado y espera una hija.

©GettyImages



La pareja se casó en junio del año pasado en una ceremonia civil

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Anuel habló de su ruptura y dejó ver que pese a lo difícil de esta decisión, sigue prevaleciendo el cariño y el respeto entre él y Yailin. “Estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, comentó el cantante.

El intérprete prefirió no entrar en detalles sobre lo que sucedió entre él y la madre de su hija Cattleya, en cambio, pidió a sus seguidores seguirla apoyando. “No vamos a hacer un circo hablando del por qué sí, por qué no. A República Dominicana apoyen a Yailin, ella está trabajando con co#$% en su música”, expresó.

“Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco”, continuó el exnovio de Karol G. A su vez, dejó claro que pese a su decisión de separarse, él y Yailin seguirá unidos por su hija. “Siempre va a ser mi familia, es la madre de mi hija, yo la voy a apoyar en su música, que le siga metiendo mano, que siga haciendo dinero, tiene una buena oportunidad para ser una gran artista bien, bien grande”, dijo Anuel.

Aunque no se sabe para cuándo está prevista el nacimiento de Cattleya, al parecer es inminente. “Ya mismo llega y nace en el nombre de Jesús y nace saludable gracias a Dios estoy esperándola súper feliz”, expresó el cantante, quien ya es padre de un niño de 9 años, Pablo, fruto de otra relación.

El fugaz matrimonio de Anuel AA y Yailin

Los cantantes se casaron en una ceremonia civil en junio de 2022, luego de un breve y mediático noviazgo. Un par de meses después se especuló que Anuel y Yailin se habían divorciado, ya que dejaron de aparecer juntos e incluso dejaron de seguirse en Instagram. Sin embargo, en octubre reaparecieron y desmintieron todos los rumores.

A finales de noviembre, la pareja anunció que estaban esperando una hija, y poco después revelaron que llevará por nombre Cattleya. “¡Voy a ser papá! Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero TE AMO @yailinlamasviralreal”, expresaba entonces el rapero.

