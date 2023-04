Christopher Uckermann canta con una fan en el metro de Suecia

Faltan cuatro meses para que RBD inicie su esperada gira de reencuentro, y Christopher Uckermann ya hizo feliz a una de sus fans en Suecia con una interpretación especial. El cantante de 36 años se encontraba de viaje cuando una mujer se acercó a él con una petición de lo más especial, y él aceptó.

“POV: Te encuentras a Christopher Uckermann en el metro y cantan RBD juntos”, escribió la usuaria @andreaeuriice en el video que se volvió viral por cumplir uno de sus sueños.

Además de que aseguró que había sido el mejor día de su vida, la mujer agregó: “¡¡¡Gracias Christopher Uckermann por ser tan amable y tan cool!!! ✨✨”. Andrea, además, pidió a sus seguidores que interactuaran para que el clip llegara al cantante y tuviera la misma emoción de verlo como ella cuando se encontró con él.

Los nervios de una fan

Poco antes de que Andrea publicara el video, le contaba a sus seguidores que estaba muy emocionada y nerviosa porque el mismo Christopher le había pedido que lo etiquetara una vez que lo subiera a las redes. Sin embargo, de aquel día ya había pasado una semana. Entre risas, Andrea aseguró que ama al grupo y la telenovela Rebelde había marcado su infancia.

“Tengo una confesión. Me da mucha pena poner el video con Christopher Uckermann (a.k.a. Diego Bustamante) en TikTok porque lo amo demasiado y me da vergüenza que él lo vea, pero a la misma vez quiero que lo vea. No sé xi me explico jajaja”, contó en otro clip. Al final, recalcó que aunque no era la fan número uno de Diego, por su personalidad, Uckermann es muy distinto. Una persona amable que se comportó de lo más lindo.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.