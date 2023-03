La modelo Joana Sanz confirma su divorcio con Dani Alves a través de una desgarradora carta

Tras meses de rumores sobre su relación con el futbolista Dani Alves, al fin la modelo Joana Sanz ha confirmado su divorcio con el exdefensa del F.C. Barcelona. A través de sus redes sociales, la modelo compartió una carta de su puño y letra, literalmente, en la que explicaba los motivos de su separación, luego de más de ocho años juntos. Desde el pasado 20 de enero, Alves, de origen brasileño, está detenido en el Centro Penitenciario Brians II de Barcelona, acusado de presuntamente violar a una joven en una discoteca a finales de diciembre de 2022.

Dani Alves y Joana Sanz empezaron a salir en 2015

Desde que se dio a conocer el caso, Joana se mantuvo a su lado mostrándole su apoyo incondicional. Incluso, lo visitó en dos ocasiones, asegurando que “no lo iba a dejar solo en el peor momento de su vida”, de acuerdo a lo que recabaron medios como el diario español El Mundo. A más de un mes de estas declaraciones, Sanz ha revelado a través de sus redes que su relación con Alves ha llegado a su fin.

“Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso”, se lee en las primeras líneas del texto. “Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘porqué’ sin respuesta”.

“Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”.

“Me respeto y me valoro mucho más a mí misma”

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”.

Sanz aseguró que, a pesar del dolor que le ha causado Alves, seguirá a su lado, pero siguiendo con su vida. “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.

Joana Sanz y Dani Alves se conocieron en 2015 y se casaron en secreto en abril de 2016 en una ceremonia íntima celebrada en París. El 30 de diciembre de 2022, Alves fue acusado por una joven de haber abusado sexualmente de ella en los baños de una discoteca, en Barcelona. Desde entonces, la polémica se enfocó en Alves y a finales de enero fue enviado a una cárcel en Barcelona bajo la condición de prisión preventiva, donde está a la espera de su juicio.

