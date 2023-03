Tras anunciar su ruptura, Andrea Legarreta entrevista a Erik Rubín en televisión

Hace unas semanas, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación luego de 22 años de matrimonio. Esta decisión, tomada meses atrás, sorprendió a más de uno, pues la pareja era considerada una de las más sólidas del medio. Sin embargo, la conductora y el cantante expresaron su determinación de seguir por caminos distintos, teniendo claro que siempre estarán unidos por el amor a sus dos hijas. Ahora, tiempo después de compartir esta noticia, la expareja se ha dejado ver junta nuevamente y ha sido para protagonizar una emotiva entrevista en televisión.

Erik y su hija Mía promueven su proyecto Cumbia Machine Tour

Erik acudió al foro del programa Hoy (Televisa) en el que Andrea es conductora, ello con el fin de promover su proyecto Cumbia Machine Tour, en el que también participa su hija mayor Mía. A su paso por el matutino, el integrante de Timbiriche participó en un segmento llamado La Tina, en el que fue entrevistado ni más ni menos que por su expareja.

La charla inició desentrañando algunos recuerdos juntos, incluidos algunos momentos divertidos en familia. “¿Qué recuerdos tienes de cuando bañabas a tus niñas en la tina?”, preguntó Andrea. “Es de los momentos que atesoro, que añoro también, porque les ponía musiquita”, contó el cantante, para quien la paternidad ha sido siempre un motivo de orgullo y felicidad.

Andrea entrevistó a su expareja en el programa ‘Hoy’

Más adelante, la conductora cuestionó al intérprete sobre si alguna vez se había imaginado cómo era físicamente a la Princesa Tibetana, personaje de uno de sus más grandes éxitos musicales como solista. “Claro que sí, ya la conocía de jóvenes. Una güerita como tú, sí te conocía. No eras la Princesa Tibetana pero sí me gustabas”, confesó Rubín. Estas palabras permearon inevitablemente en Andrea. “Estoy conmovida, es que ustedes saben que soy muy llorona”, admitió.

La expareja mostró el gran cariño que los une

El inolvidable momento de su compromiso

En su encuentro, el primero en televisión desde que anunciaron su ruptura, Andrea y Erik recordaron además el día en que se comprometieron. Fue un momento inolvidable hace más de dos décadas, cuando el cantante le pidió matrimonio a la conductora durante la celebración en un teatro en el que él se presentaba con una obra. Meses después, se casarían en una hermosa boda en abril de 2000.

La conductora y el cantante se casaron en abril de 2000

“¿Qué lugar ocupa en tu corazón Tiempos de Amor? Esa canción tan linda”, preguntó la presentadora. “Tiempos de Amor… Imagínate, es una canción que habla de nuestra historia, que habla de esa época en donde decidimos que queríamos estar juntos, te di el anillo”, recordó el cantante. Andrea reaccionó conmovida y las lágrimas se apoderaron de sus ojos. “En la obra de teatro RENT, es un momento muy hermoso, esa canción. Entonces justo cuando Erik no le gusta tanto hablar en público, fue cuando (me dio el anillo)”, contó la conductora.

Durante la charla, Erik también compartió cuáles serían sus deseos en este momento de su vida. “Soy sumamente afortunado, he logrado cumplir todos mis sueños. Uno de ellos era formar una familia y tú me la has regalado”, dijo, refiriéndose a su entrevistadora, “Profesionalmente no me he quedado con ganas de nada, solo pediría salud para mí y para los míos, y pediría que mis hijas se realicen y que sean gente de bien”, agregó.

