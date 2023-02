Tanya Charry muestra su pancita de embarazo en todo su esplendor

El gran día está cada vez más cerca más Tanya Charry, pues está en la recta final de su embarazo. La colaboradora de El Gordo y La Flaca (Univision) no podría estar más feliz por la etapa que está viviendo ahora, aunque sin duda, está ansiosa por conocer a su bebé, que hace tiempo reveló será un niño. Sus seguidores en redes sociales han estado muy pendientes de su dulce espera, y ella ha compartido con ellos algunos detalles. Hace apenas unos días mostró una ecografía de su retoño y ahora ha mostrado cómo luce su pancita en la semana 37 de su embarazo.

La periodista está en la recta final de su dulce espera

Tanya tomó su cuenta de Instagram para compartir una foto en la que mostró el avance de su embarazo, al parecer a petición de sus seguidores. “Aquí voy… los que me pidieron ver mi barriguita. 37 semanas… ¿cuándo creen que nace? Manden buenos deseos para #babyjimenez”, escribió la periodista.

En la foto, una selfie frente al espejo, se veía a Tanya muy sonriente luciendo un conjunto deportivo gris, aunque subió un poco el jersey para que su crecido baby bump quedara completamente al descubierto. Amigos, colegas y seguidores reaccionaron de inmediato llenándola de halagos, y varios coincidieron en que el bebé llegará el próximo mes de marzo.

La semana pasada, la colaboradora de Univision acudió a su cita médica y se hizo una ecografía, la cual no dudó tampoco en compartir. “Mis amigas nunca me dijeron que a las 36 semanas la barriga estaba tan grande que uno casi no puede caminar ¡y menos amarrarse los zapatos!”, escribió entonces al mostrar las primeras imágenes de su hijo. “@drsteverad me dice que ya pronto conoceremos a nuestro príncipe!”, agregó entonces en su post, etiquetando además a su esposo Sebastián Jiménez.

Tanya celebró dos baby shower: el primero a finales de diciembre en Barranquilla, Colombia, su país natal, y el segundo en Los Ángeles a principios de enero. El la última de esta celebración estuvieron sus compañeros Lili Estefan y Raúl de Molina, entre otros amigos y colegas. Para ese momento la reportera sabía ya el sexo de su bebé, pues lo reveló desde el pasado mes de noviembre.

Tanya tuvo un hermoso baby shower en su natal Barranquilla, Colombia

¿Ya tiene un nombre para su bebé?

Hasta ahora la comunicadora se ha referido a su hijo como Baby Jiménez Charry, dejando en el misterio el nombre que llevará su hijo, lo más probable es que lo den a conocer cuando anuncien el nacimiento del bebé. Anteriomente Tanya había contado que su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2021, era partidario de llamar Cristiano a su hijo, en honor al famosos futbolista portugués, no obstante, ella tenía sus dudas.

Sebastián ya es padre de una pequeña, Zoe, de 12 años, con quien la periodista tiene una estupenda relación. Ahora esta pequeña está por convertirse en hermana mayor, pues el nacimiento del bebé de Tanya es inminente.

Zoe, la hijastra de Tanya, será hermana mayor

