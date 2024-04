Elena Galera y Sergio Busquets esperan a su tercer bebé y es...

Elena Galera y Sergio Busquets iniciaron una nueva vida en Miami el verano pasado, cuando el futbolista fue fichado en el Inter Miami, en donde se volvía a reunir en la cancha con su gran amigo, Lionel Messi. La familia Busquets-Galera no sólo se adaptó rápido a esta rutina en la costa sureste de Florida, sino que ahora escribe un nuevo capítulo con la próxima llegada de un miembro más. Emocionados, los dichosos papás compartieron en las redes sociales la gran noticia de la dulce espera, además de una increíble fiesta de gender reveal en la que confirmaron si la cigüeña llegará con un niño o una niña.

“¡Que felicidad más grande! La vida nos sorprende de esta manera🥹”, escribieron ambos en una publicación conjunta, con la que se llenaron de felicitaciones y muy buenos deseos para la familia que crece. Junto a sus palabras, Elena y Sergio nos comparte un emocionante video en el que estaban por enterarse si este tercer bebé sería un hermanito o hermanita para sus dos hijos, Enzo y Levi, de siete y cinco años, respectivamente.

Con varios detalles rosas y azules, así como postres y comida, los felices papás recibieron a sus seres más queridos para compartir con ellos la gran noticia. Sergio y Elena eligieron el Chase Stadium del Inter de Miami, donde el español juega como centrocampista del equipo, para esta gran revelación.

Todo estaba preparado en la cancha para que dieran el anuncio. Entre grandes letras que formaban las palabras “boy” y “girl”, la familia esperó con paciencia a que una serie de bengalas con humo azul finalmente despejara la duda y confirmara que darán la bienvenida a otro niño. “Te esperamos con mucho amor💙”, agregó la gran amiga de Antonela Roccuzzo en su publicación.

Una gran noticia para la familia

Sergio y Elena tenían muy bien guardado el secreto del tercer embarazo, y es que la modelo e influencer no había dado ni una pista de que podría estar esperando a la cigüeña. Incluso, en la publicación con la que confirma que volverá a ser mamá, no se le nota pancita, además de que no dio más detalles de la dulce espera o en qué trimestre del embarazo se encuentra. El bebé nacerá en 2024, tal como lo anuncia con un pastel junto a un ecograma del pequeño.

En cambio, la alegría de la familia fue muy notoria, en especial en los pequeños Enzo y Levi, quienes se emocionaron al ver que tendrán un hermanito más en casa con quien compartir juegos en su infancia y gratos momentos a lo largo de su vida.