Así reaccionó Marc Anthony cuando le mencionaron a su ex, Jennifer Lopez

Marc Anthony y Nadia Ferreira viven una de las etapas más lindas que cualquier pareja podría llegar a vivir; sus primeras semanas como recién casados. Aunque la pareja ya regresó a sus actividades profesionales, no han dejado de verse como los más felices, como en el concierto del pasado 9 de febrero donde Nadia se mostró como la esposa más enamorada. Sin embargo, el pasado del cantante aún lo llega a ‘perseguir’ y lo hace acordarse de sus exesposas. En un show reciente, una persona del público le mencionó nada más y nada menos que a Jennifer Lopez, con quien Marc estuvo casado por siete años y tuvo dos hijos, Emme y Max.

Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron su boda el pasado 28 de enero

El pasado fin de semana ofreció un par de conciertos, uno en Nueva York y otro en Newark. Fue en una de estas presentaciones cuando un fan le cordó a su ex. “Esta próxima canción en particular, no sé, cada vez que la veo de que viene por ahí, no sé... me da algo sumamente especial...”, dijo Marc ante su público antes de presentar una canción. Desde las primeras filas, un hombre gritó a todo pulmón: “¡Para JLo!”.

A lo que Marc respondió entre risas: “¿Para quién?”. En seguida, el intérprete de Vivir mi vida dijo: “Ojo, que estoy activo”. Este último comentario fue con un tono jocoso, como referiéndose a su situación actual, ya que tiene menos de dos semanas de haberse casado con Nadia Ferreira, quien es su cuarta esposa.

Marc y JLo, a punto de festejar una fecha importante

Puede que dentro de poco Marc y JLo se reúnan para festejar los 15 años de sus mellizos, Emme y Max. Los chicos, quienes están en plena adolescencia, celebrarán un año más de vida el próximo 22 de febrero, así que podría ser que se dé un reencuentro entre la expareja.

Marc y JLo estuvieron casados por siete años

Marc y JLo se casaron en junio de 2004; él venía de su sonada ruptura con Dayanara Torres, mientras que la cantante había terminado su relación con Ben Affleck. En 2008, le dieron la bienvenida a sus mellizos y tres años después dieron a conocer su separación. Aunque fue un momento doloroso para ambos, la expareja se mantuvo cercana por el bien de sus hijos y actualmente mantienen una relación cordial.