Qué grande y lindo está Río, el hijo de JBalvin, ¡además baila!

Como algunos famosos, J Balvin y Valentina han optado por proteger en lol posible la privacidad de su hijo, razón por la que evitan mostrar su rostro en redes sociales. Sin embargo, esto no ha impedido que la pareja comparta momentos con su amado Río, y cada vez publican más imágenes del pequeño, por lo que sus seguidores han podido atestiguar su crecimiento.

Río, un motor en la vida de J Balvin

La paternidad le dio una perspectiva distinta a la vida del cantante colombiano, algo que él mismo ha reconocido abiertamente. A principios de año, el intérprete de In Da Getto reflexionaba acerca de sus prioridades ahora que es papá, y de cómo el tener ahora a Río le había dado nuevas motivaciones para superarse. “Quiero un mejor mundo para mi hijo y para los de ustedes. Ojalá, algún día, quienes tienen ese anhelo de ser padres, puedan cumplir esto y más”, escribía en enero.

En julio, el cantante compartió su emoción por un momento anhelado por cualquier padre: “¡Mi hijo acaba de decir ‘papá’, mi hijo me acaba de decir ‘papá’!. Pero no estoy, me mandaron un video”, contaba el cantante en un video que compartió entonces en sus Instagram Stories. “Se me va a explotar el corazón ¡qué chimba!”, agregaba.

©@jbalvin



Meses atrás, la pareja celebró el primer cumpleaños de su hijo