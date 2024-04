Valentina Ferrer revela si tiene planes de boda con J Balvin y si buscaría un hermanito para Río

Han pasado casi siete años desde que los caminos deJ Balvin y Valentina Ferrer se cruzaron por primera vez, un momento en el que ninguno de los dos podía imaginar que sus vidas estarían unidas para siempre. Después del flechazo en 2017, el cantante y la modelo iniciaron una relación que se volvió cada vez más sólida, al punto que decidieron convertirse juntos en padres. Con las cosas marchando tan bien, ha surgido la duda sobre si la pareja celebrará su boda en algún futuro, y también sobre si buscará darle un hermanito a su pequeño Río, de dos años. Ante la curiosidad sobre su vida personal, ha sido la propia argentina quien ha resuelto estas interrogantes.

Hace unos días, Valentina fue abordada por las cámaras de Despierta América (Univision) en Los Ángeles, y entre otras cosas fue cuestionada sobre si ella y el colombiano tienen planes de llegar juntos al altar. “No sé, pregúntenle a él”, respondió antes de esbozar una gran sonrisa. La reportera ahondó en el tema, y le preguntó a la modelo si consideraba necesario tener un documento para oficializar una relación, o si consideraba que la unión libre era lo mejor para ella. “Yo creo que tener un hijo habla más que estar casados”, opinó.

En noviembre de 2021, la modelo revelaba a HOLA! USA que el tema de la boda no era algo que ocupara mucho sus conversaciones con el cantante. “Soy de fluir. Uno, a veces, se enreda en el futuro y yo prefiero vivir el presente. Nunca soñé con casarme y si en algún momento de mi vida lo hago, sería algo íntimo, para nosotros”, contaba.

Y en su reciente aparición ante las cámaras, Valentina dejó ver que sigue pensando de esta forma, pues admitió que nunca tuvo una ilusión especial por casarse, en cambio, siempre tuvo claros sus deseos de incursionar en la maternidad. “Nunca fue como algo que dijera: ‘Me tengo que casar’. Siempre soñé con ser mamá y en este momento lo estoy viviendo”, dijo.

“Lo que más disfruto y que es lo más difícil es ser una mamá multifacética, poder hacer todo: desde el trabajo, ser mamá, ser pareja, modelo...”, expuso Valentina, quien apenas hace unas semanas desfilaba en París para Vetements.

La modelo también fue cuestionada sobre la posibilidad de que su familia crezca. “No sé todavía”, expresó después de hacer una pequeñ pausa en la que se mostró sonriente y pensativa. “Sí, a mí sí me daría gusto ser mamá de más de un hijo”, confesó fianlmente, aunque prefirió no detallar si tiene algún plan concreto junto a J Balvin para darle un hermanito o hermanita a su hijo Río.

Sus confesiones sobre la maternidad

Tal como la misma Valentina lo ha reconocido, la maternidad ha sido un gran regalo que la vida le ha dado, el cual ella cuida y valora muchísimo. “Todo te cambia: la mirada, la forma de pensar, todo, es algo impresionante”, confesaba la guapa argentina en 2021 en entrevista para La Hora ¡HOLA! (¡HOLA! TV) cuando su hijo tenía apenas unos meses de nacido. “La gente te dice: ‘Cuando seas mamá vas a ver que todo te cambia’, y uno es como ‘no, no puede ser’, pero sí y es impresionante”, admitía entonces.

“Nunca dejé de ser yo, pero ahora estoy en paz, me siento plena”, confesaba sobre su debut como mamá en entrevista con HOLA! USA hace unos años. También hablaba de lo que significó la llegada de Río para ella y J Balvin. “Río es luz, es energía, es todo. Te da una fuerza superior. Siempre fui segura de mí misma, pero ahora tengo mayor firmeza. Es un ‘muévanse que ahí vengo yo’ y si no se van a mover, no me importa. Busco por otro lado, hago otra cosa”; contaba.