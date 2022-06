Río, el bebé de J Balvin y Valentina Ferrer, celebra su primer cumpleaños

La familia de J Balvin y Valentina Ferrer está de fiesta, pues el pequeño Río, el bebé de la pareja, celebra este 27 de junio su primer año de vida. A través de las redes sociales, la modelo de origen argentino compartió un emotivo video en el que se aprecian las diferentes facetas de su embarazo; desde los primeros meses de su dulce espera hasta la llegada de su único hijo con el intérprete urbano. Además de eso, Ferrer le dedicó unas tiernas palabras, asegurando que Río era lo mejor que le había pasado en la vida.

©@jbalvin



J Balvin y su bebé Río

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida 🥰🥰🥰 lo mejor que me pasó en la vida. ❤️”, escribió la pareja de J Balvin. El clip está musicalizado con el tema Querido Río, el cual fue compuesto por el propio intérprete. “Siempre tendrás a un consejero. Si de tus sueños no me excluyes, yeah. Quiero ser tu mejor amigo. Él que siempre estará contigo”, se escucha en uno de los fragmentos de la canción, la cual está incluida en su disco JOSÉ, lanzado en septiembre de 2021.

Además de ese tierno video, la modelo de 28 años compartió en sus stories parte de las celebraciones de su hijo. De acuerdo con los últimos posts de J Balvin y Valentina, la pareja se encuentra en Argentina, país natal de la modelo. En un video que Ferrer publicó, se aprecia a su hijito abriendo uno de sus regalos, el cual era de parte de uno de los Ferrer.