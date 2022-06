A punto del desmayo, Belinda se niega a bajar del escenario y le cumple a su público

Belinda regresó a México para formar parte del Machaca Fest, el cual se llevó a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Tras unos meses residiendo en España, la intérprete volvió a los escenarios en el país que la vio crecer, donde deleitó a miles de asistentes que desafiaron las altas temperaturas. Sin embargo, en medio de su actuación en el escenario denominado Gemelos, reveló que se sentía mal, al punto de presentar mareos y presión baja. Tras su anuncio, ‘Beli’ indicó que se tomaría un descanso ahí mismo para reponerse, pero que nada le haría abandonar a su público.

Belinda en el Machaca Festival

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir”, dijo a los asistentes, quienes estallaron en gritos de apoyo para la artista. En seguida, les hizo una petición: “Así que, si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor”, indicó. La cantante, quien recién protagonizó la serie de Élite, compartió que estaba agotada tras un largo viaje de varias horas procedente desde España.

“Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón”, dijo al mismo tiempo que tomaba una bebida energizante. Sentada, sobre el escenario Gemelos del Machaca Fest, ‘Beli’ pidió a sus fans que la ayudaran a cantar el tema Ángel, el cual forma parte de su disco homónimo, lanzado en 2003.

A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0 — Enrique  (@EnriqueIX) June 26, 2022

En las redes sociales, los videos de ese momento en el Machaca Fest se viralizaron, además de que sus fanáticos se solidarizaron con ella, asegurando que dio un show espectacular y que se mostró como toda una profesional. Los malestares de ‘Beli’ se debieron en parte a su largo viaje, así como a las altas temperaturas que se presentaron en Monterrey a lo largo del fin de semana, con más de 91°F (33°C).

Su lado más rockero

La cantante de 32 años tuvo una exitosa presentación en solitario con sus canciones más conocidas como Sapito, y también compartió el escenario con Jay de la Cueva, de Moderatto, e interpretaron Muriendo lento. Belinda sorprendió a sus fanáticos al rendir un homenaje al fallecido Taylor Hawkins de la banda de rock, Foo Fighters.