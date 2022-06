Carlos Vives confiesa cómo se encuentra Shakira tras su separación con Piqué

Carlos Vives se animó a vertir declaraciones sobre el estado anímico en el que se encuentra su amiga y colega, Shakira, tras su sonada ruptura con Gerard Piqué. Y es que, la noticia sigue siendo el blanco de titulares en diferentes medios debido a que hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su situación actual. Por ello, el amigo íntimo de la barranquillera ha dado la última noticia sobre la difícil etapa que transita ella en estos momentos y de cara a su futuro.

“Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: ‘Estoy triste’”, aseguró el intérprete de Robarte un beso al sitio digital de Europa Press. “Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa”, agregó el colombiano.

Con respecto a los rumores sobre una posible infidelidad perpretada por parte del futbolista, señaló que duda de la credibilidad de ese tipo de afirmaciones: “No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”, añadió.

Del mismo modo, el compositor salió en defensa de Shakira sobre supuestos comentarios despectivos de los compañeros de Piqué en el Barcelona, quienes al parecer la llaman “la patrona”. “No puede ser, no me digas esa vaina”, comentó el cantante.

El pasado 4 de junio, Shakira y Piqué confirmaron su separación a través de un comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Niega rumores de embarazo

Ante las especulaciones sobre un posible embarazo de la cantante, tal y como se ha hecho eco en los últimos días, Vives apuntó que de ser cierto la apoyaría siempre en cualquier decisión que tome. Aunque lo negó al principio con un rotundo “No”, matizó al decir que: “Si ella quiere, yo ahí no me meto”.