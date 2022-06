‘Piqué sufre mucho por Shakira’, afirma el presidente del Barcelona tras ruptura de ambos

Han pasado ya un poco más de tres semanas desde el anuncio de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, tras estar juntos por más de 10 años y tener dos hijos en común. La expareja sigue siendo blanco de titulares y hasta el momento no se han manifestado al respecto luego del escueto comunicado con el que confirmaban su ruptura. Desde entonces, el futbolista catalán no se ha librado del foco mediático y se le ha tachado de infiel.

Piqué sufre por Shakira, según presidente del Barcelona

En ese sentido, Joan Laporta, presidente del F.C. Barcelona, ha salido al frente para hablar del tema al asegurar que Piqué la está pasando muy mal con todo este momento que vive a nivel familiar y resaltar que es una buena persona.

“Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, indicó la cabeza gerencial del Barça.

La pareja lleva más de tres semanas separada de manera oficial

El también político español agregó que conoce al deportista a nivel personal y rechaza todo lo que se está hablando de él en la prensa a nivel internacional; por lo cual, exhortó a sus seguidores que lo sigan apoyando en esta dura etapa tras su separación de Shakira.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada”, declaró.

Y concluyó: “Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”.

Aunado a esto, cabe mencionar también que el defensa tiene abierta una investigacíon en curso a su empresa, Kosmos, por un caso de supuesta corrupción por ayudar a la RFEF a llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

