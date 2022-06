Shakira reaparece con sensual movimiento de caderas, dos semanas después de su ruptura

A poco más de dos semanas de que se anunciara su ruptura con Gerard Piqué, Shakira reapareció más sensual que nunca en las redes sociales. A pesar del delicado momento por el que atraviesa, la intérprete colombiana se mantiene activa como parte del jurado del reality Dancing with Myself además de estar al pendiente de sus dos hijos, los cuales procreó con el defensa del Barcelona. En un reciente video compartido por la cuenta oficial de NBC, ‘Shaki’ invita a sus fans al #ShakiraChallenge, el cual consiste en mover las caderas como ella al ritmo de Whenever, Wherever.

©@nbc



Shakira invita a sus fans a mover las caderas como ella

Para enseñar el paso a paso de su baile, la artista de 45 años se dejó ver con un conjunto azul, formado por un top con el que presumió sus ‘abs’ de acero y un pantalón ancho a la cadera con aberturas que mostraban sus piernas de infarto. En cuanto a su imagen, la intérprete de Hips don’t lie llevó su abundante melena suelta con unas ondas ligeramente marcadas con un maquillaje natural, como usualmente lo usa, eso sí, sin prescindir del delineador negro y los labios con color. Relajada y con una actitud sexy, la cantante dio sus lecciones de baile, revelando su meneo de caderas.

“Vamos a empezar a mover las caderas y luego metiendo y sacando el abdomen. Después imitamos el movimiento de una serpiente y luego marcamos la cadera y la aventamos de lado a lado”, decía al mismo tiempo que marcaba los pasos.