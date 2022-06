Mientras Shakira triunfa con ‘Te felicito’, el futuro de Piqué en el Barcelona no es claro

En medio de la complicada situación que vive a nivel personal, Shakira está rodeada del cariño y apoyo de sus seres queridos y por supuesto, de sus fanáticos, a quienes agradeció el cálido recibimiento de su tema Te felicito (ft. Rauw Alejandro), el cual no ha dejado de sonar desde hace semanas. El boom del tema coincide con su ruptura con Gerard Piqué, quien fuera su pareja por 12 años y padre de sus dos hijos. En sus redes sociales, la colombiana celebró la acogida del tema y dedicó unas palabras a sus fieles fanáticos.

©Sony Music



El tema, lanzado en abril, está en el top de las listas de popularidad

“Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de Te Felicito ya sobrepasó las 100 millones de visitas! Son los mejores fans del mundo!!! Gracias por tanto apoyo y cariño!! ❤️”, escribió la barranquillera en su perfil de Instagram, donde tiene más de 74 millones de seguidores.

Además del arrollador éxito de Te felicito, Shakira tiene otras razones para festejar, como su participación como juez y coach en el programa Dancing with myself (NBC), al lado de Nick Jonas y Liza Koshy. Por si fuera poco, su tema Hips Don’t Lie recién alcanzó las mil millones de reproducciones en Spotify, uniéndose al selecto ‘club del billón de reproducciones’ que solo unos cuantos artistas han logrado como Queen con Bohemian rapshody o Eminem con Without me.