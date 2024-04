J Balvin aclara sí él y Valentina Ferrer esperan a su segundo bebé

J Balvin y Valentina Ferrer están plenos con su vida familiar. La pareja debutó en la paternidad el 22 de junio de 2021, con la llegada de su hijo Río. A poco de celebrar los tres años del pequeño, los cuestionamientos sobre aumentar la familia empiezan a ser más frecuentes, y se hicieron más fuertes luego de que en las redes sociales se viralizara un video de ambos en Coachella, en donde convivieron con Will Smith y Jada Pinkett-Smith, en el que se nota una sospechosa pancita en la modelo.

Al ser cuestionado sobre un nuevo integrante en la familia, el colombiano desmintió los rumores. “Ahorita me contaron eso y yo dije, ‘ah pues yo no sabía‘, y mi mujer tampoco”, expresó a varios medios de comunicación. Con ello deja claro que, al menos por ahora, su familia seguirá siendo de tres integrantes, aunque no destaca que en un futuro cercano él y Valentina vuelvan convertirse en papás.

Ilusionado, el cantante confirmó que sí desea tener otro bebé, y luego de conocer la dicha de ser papá de un niño, reveló que “Quiero tener una hija, eso sí”.

¿Hay planes de boda?

J Balvin y Valentina Ferrer desataron los rumores de romance en 2017, una relación que se confirmó y solidificó un año después. La pareja recibió a su bebé en 2021, y ante la curiosidad de formalizar las cosas, la argentina fue cuestionada sobre si ella y el cantante tienen planes de pasar por el altar. “No sé, pregúntenle a él”, dijo con una gran sonrisa ante las cámaras de Despierta América.

Al preguntarle si era necesario un documento para que su relación con el cantante fuera oficial, Valentina expresó: “Yo creo que tener un hijo habla más que estar casados”. Sus palabras hacen eco a las declaraciones que en noviembre de 2021 dio a HOLA! USA, en la que aseguró: “Soy de fluir. Uno, a veces, se enreda en el futuro y yo prefiero vivir el presente. Nunca soñé con casarme y si en algún momento de mi vida lo hago, sería algo íntimo, para nosotros”.