¡Qué grande está! Valentina Ferrer muestra como nunca a Río, su hijo con J Balvin

Parece que fue ayer cuando J Balvin y Valentina Ferrer le dieron la bienvenida a su pequeño Río, pero lo cierto es que yan han pasado más de dos años. El pasado mes de junio la pareja celebró una íntima fiesta en honor a su hijo, de quien siempre han protegido al máximo su identidad. Sin embargo, la modelo argentina cada vez se muestra más abierta a la hora de publicar fotos de su retoño, y prueba de ello han sido las nuevas postales en las que no solo ha dejado ver lo mucho que ha crecido, sino que también ha mostrado más su carita.

©@valentinaferrer



Valentina ha sido muy reservada a la hora de compartir fotos de su hijo.

“Lo que encontré en mi cámara”, escribió Valentina en su cuenta de Instagram al publicar un carrete de fotos encabezado por una foto junto a su hijo. En la imagen se le veía recostada en un sillón —aparentemente en un paseo en yate por altamar— con Río durmiendo dulcemente sobre su pecho, mostrando su hermosa melena rubia.

©@valentinaferrer



La modelo sorprendió al publicar varias fotos de su hijo como nunca.

En otras de las fotos se veía también al niño paseando de la mano de su mamá, y junto a ella mirando al mar atentamente, así como disfrutando de un día en la piscina y jugando con otros niños. La modelo también incluyó algunas fotos de ella en las que se le veía guapísima como siempre.

En sus historias, la pareja de J Balvin compartió varias fotos más de su hijo, empezando por una tierna postal en blanco y negro en la que se veía al pequeño sentado en el piso mientras hojeaba un libro de cuentos. También publicó una instantánea en la que se veía a Río muy divertido meciéndose en un columpio. Aunque no dio detalles de cuándo y donde fueron tomadas sus fotos, la argentina detalló en un video en el que se le veía subiendo a una resbaladilla detrás de su hijo “después de ver a los monos en Bali así quedamos”, pues ahí estuvieron vacacionando este verano.

©@valentinaferrer



Río está cada vez más grande y lindo.

En todas estas fotos llamó mucho la atención que, a diferencia de las fotos que Valentina y el cantante colombiano han publicado antes en sus redes sociales, el rostro de su hijo se aprecia con mucha más claridad, dejando ver sus rasgos. También fue evidente que Río ha crecido mucho en los últimos meses.

©@valentinaferrer



La modelo mostró como nunca la carita de su hijo.

El ‘reclamo’ de J Balvin

Tan pronto como Valentina publicó estas fotos con su nene, sus seguidores reaccionaron enternecidos y se volcaron en mensajes de cariño hacia ambos. Pero entre los mensajes hubo uno en especial que llamó la atención, y fue justamente el del papá de Río, quien hizo un ‘reclamo’ a su pareja.

“Nunca hay una foto mía”, comentó J Balvin, agregando un emoji de carita triste derramando una lágrima, y uno de más riendo, denotando que se trataba de una broma. Los seguidores de la modelo le replicaron que, si bien él no aparecía en las fotos, sí estaba presente en ellas a través de su retoño.

“Mi hijo acaba de decir ‘papá’, mi hijo me acaba de decir ‘papá’. Pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón, qué chimba”, expresaba el intérprete de Mi Gente hace poco más de un año.

©@jbalvin



El colombiano ha demostrado ser un padre dedicado y amoroso.