El divertido regreso de J Balvin a Instagram tras nueve meses de ausencia

Los seguidores deJ Balvin han echado de menos durante un largo tiempo al cantante, pues aunque ha seguido vigente lanzando música nueva, su ausencia en redes sociales ha sido extensa. Ha sido gracias a Valentina Ferrer, pareja del colombiano, que sus fans han podido seguir sus pasos más allá de lo profesional, pues ella ha compartido en sus propias cuentas uno que otro vistazo de su vida juntos. Pero ahora, después de este tiempo alejado, el intérprete de Mi Gente ha regresado a su cuenta de Instagram y ha sido por medio de una publicación muy divertida.

©@valentinaferrer



Valentina había compartido algunas fotos de Balvin

Este 10 de junio, J Balvin compartió un video tras casi nueve meses de no publicar nada en su Instagram. “Buenos días, buenos días, buenos días.... ¿Por qué tan perdidos?”, comenta tras dar un sorbo a una taza que lleva en la mano, probablemente un buen café colombiano, y de saborearlo varias veces. “¿En alto o en alta? En alta”, agrega, respondiéndose él mismo.

En el video, el cual al parecer él mismo grabó, se le ve sonriente y de muy buen humor. El cantante llevaba puesta una sudadera negra con unas letras rojas estampadas, así como su melena corta teñida de color amarillo neón.

Balvin, quien retomó este video en sus propias historias, recibió de inmediato muchos comentarios y reacciones, empezando por los de Valentina, quien colocó una serie de emojis demostrando lo enamorada que está. Sus seguidores, muchos de ellos también famosos, celebraron su regreso luego de tanto tiempo ausente en esta red social.

Un par de horas antes de que hiciera esta publicación, el intérprete había tomado también su cuenta de Twitter para reportarse, luego de no publicar nada desde febrero. A diferencia de Instagram, en esta red social solo publicó un emoji bostezando.

Fue el pasado 22 de septiembre cuando J Balvin publicó por última vez en su feed de Instagram, En aquella ocasión fueron varias fotos junto a su pequeño hijo Río. “Los niños de Medellín”, escribió entonces junto a las instantáneas, en las que se le veía riendo mientras cargaba a su hijo, quien sostenía una rosa roja.

©J Balvin



J Balvin había publicado esta foto en septiembre del año pasado

¿Por qué se alejó de las redes sociales?

“Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y mi familia”, explicó el cantante a finales de febrero en una entrevista con Billboard. En aquella ocasión se refirió además al hecho de que no había regresado al estudio de grabación. “Posiblemente en estos días, llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo”, señaló entonces.

A mediados del mes pasado, el cantante hizo alusión a su ausencia de Instagram, pero en esta ocasión señaló que se debía a problemas técnicos. “Se me perdió la clave de Instagram, que la gente postee por mí. Por ahí salió un tema de Rápido y Furioso’, yo no tengo cómo promocionarlo, se llama Toretto, no es un sencillo mío, eso no es un regreso porque yo nunca me he ido, como para calentar la vuelta, eso está en todas las redes”, dijo durante una transmisión en vivo del cantante Ryan Castro en la que estuvo presente.

