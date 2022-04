Mauricio Ochmann celebra un año con su novia: ‘Gracias por estar en mi vida’

Mauricio Ochmann vive uno de los momentos más felices a nivel personal al lado de su novia, la modelo Paulina Burrola. La pareja celebró el pasado fin de semana su primer aniversario de novios y a través de las redes sociales, compartieron unos románticos mensajes, además de dar un vistazo de la escapada de fin de semana que disfrutaron con motivo de su primer año de novios.

Mauricio Ochmann y Paulina Burrola se conocieron en enero de 2021 y empezaron a salir en abril de ese año

En su perfil de Instagram, ‘Mau’, quien recién estrenó su pelícila ¿Y cómo es él? publicó una fotografía con Paulina y la acompañó con las siguientes palabras: “Que bonito amanecer contigo mi amor @paulinaburrola ❤️ un año ya caminando juntos de la mano, gracias por estar en mi vida! Eres un ser muy especial y maravilloso! Amo cada día a tu lado 😍❤️ TE AMO❤️#joy #aniversario #love”.

En tanto, la modelo, originaria de Sonora, públicó un video con los mejores momentos que ha vivido al lado de su novio durante los últimos 12 meses, y le dedicó un mensaje: “Happy anniversary to us ✨❤️‍🔥 the best is yet to be (Feliz aniversario a nosotros, lo mejor está por pasar) 🦋 … @mauochmann atesoro cada momento a tu lado, gracias por permitir crecer a tu lado y enseñarme tantas cosas bonitas de la vida! TE AMO 11:11 💫”. A este mensaje, el actor de 44 años contestó: “Yo también atesoro cada momento a tu lado amor mío 😍 Gracias por estar en mi vida ✨❤️✨ TE AMO!!”.

Además de estas dedicatorias cargas de sentimiento, la modelo también dio un vistazo de la cena sorpresa que su galán le preparó. Con un ambiente relajado entre velas y una luz tenue, Ochmann organizó una romántica velada en la que no faltaron los detalles como los pétalos de rosas esparcidos por la mesa y en un espejo de agua. La cena también tuvo detalles, sobre todo a la hora del postre, cuando los novios disfrutaron de un rico pastel que decía “Felz aniversario”.