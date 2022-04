Mamá de Christian Nodal, diagnosticada con un tumor maligno

Asombrada con cómo resultaron las cosas en días recientes, agregó: “Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron a hacer estudios para confirmar y seguir son los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta de que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías. A esto yo no le llamo suerte, ¡yo lo llamo un milagro de vida!”.

La salud de Cristy Nodal

La madre de Nodal había dado señales de que no pasaba por su mejor momento. Desde principios de 2021, Cristy cambió de look, dejando su larga melena negra por un tono rubio y corto, asegurando que no era por vanidad sino por salud.

“Tal vez llegue a quedar sin un solo cabello, tal vez no. Pero mi felicidad no depende de ello. Los seres humanos somos más que un corte de cabello, de cómo vestimos, de cualquier estereotipo. ¡Ámate mucho! Y ama y respeta a quien esté a tu alrededor, uno nunca sabe cuál es su lucha de cada día”; explicó en ese entonces.