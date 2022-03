Los Buscapistas siempre tienen un nuevo caso, como esta vez, que viajan a París por un robo muy importante, ¡el de la Mona Louisa! Que no, Luisa. El cuadro difiere un poco. Sus protagonistas, Pepa y Maxi no han parado de investigar ni un minuto, no han parado de llegar los casos misteriosos desde que abrieron su agencia de detectives. Ahora les toca encontrar a un escurridizo ladrón con una única pista: una pluma de colorines.

Si te gusta, de nuevo, te recomendamos toda la serie. Entre nuestros favoritos están El caso de la isla de los caimanes y El caso del dragón rojo.

Edad recomendada: entre 6 y 8 años.