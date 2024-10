Los mejores trajes de sastre para vestir elegante y poderosa en cualquier ocasión

¡Quién diría que el traje, un conjunto históricamente masculino, se convertiría en un básico infalible del armario femenino! Todo comenzó cuando pioneras como Coco Chanel rompieron las reglas del vestuario en los años 20 y 30 y demostraron que las mujeres no solo podían llevar looks de sastrería, sino que podían verse muy poderosas y sofisticadas con ellos. Desde entonces, han evolucionado y se han convertido en una tendencia que no pasa de moda: son versátiles, cómodos y, lo mejor de todo, se pueden utilizar tanto para eventos formales como para el día a día.

Hoy en día, el abanico de opciones es interminable: desde conjuntos clásicos de tartán hasta atrevidas versiones en lentejuelas y terciopelo, o formatos oversize, pasando por estilos más relajados con chalecos en vez de americana. Los conjuntos de sastre estilizan, aportan confianza y te permiten experimentar con texturas, colores y cortes. Y sigue siendo tendencia temporada tras temporada en las pasarelasy en el street style. Hemos elegido los diseños que mejor sientan esta temporada, ¿cuál es tu favorito?

1 12 © Imperial Fashion El imprescindible: traje gris Este conjunto básico de sastre gris de Imperial Fashion está compuesto por una blazer de efecto jaspeado con botonadura sencilla y pantalones de pierna ancha con pliegues. Ambos están confeccionados en una mezcla de poliéster y viscosa, lo que garantiza un tejido suave y duradero. La blazer, con un precio de 178 euros, y los pantalones de 88,00 euros, es una opción elegante para el día a día en la oficina o eventos formales. Este conjunto queda genial con una camiseta blanca básica para un look minimalista, y su corte favorece tanto a siluetas rectas como curvilíneas. Esta marca fundada en los 80, es pionera del fast fashion italiano, pero también es llevada por ilfluencers españolas como Carla Hinojosa.

2 12 © Zara Para una noche inolvidable Este conjunto de fiesta de Zara destaca por su carácter audaz y glamuroso. ¡Nos parece lo más! La blazer semitransparente con lentejuelas (59,95 euros) y los pantalones con la misma estructura (39,95 euros) crean un look atrevido y brillante, perfecto para eventos nocturnos. La mejor forma de llevarlo es con un recogido, unos pendientes colgantes y unos kitten heels, para ir derrochando estilo y elegancia. Esta combinación es ideal para mujeres que quieran llamar la atención, y además, gracias a la verticalidad de las lentejuelas parecerás más alta.

3 12 © Scalpers Cuadros tartán La blazer (139 euros) de cuadros terracota y los pantalones de pinzas (89,90 euros) a juego, de Scalpers, combinan elegancia clásica con un toque moderno gracias a su diseño en tartán, un estampado que actualmente está de moda y hemos visto en muchas pasarelas como las de Rabanne, Burberry, Dior y Saint Laurent. Este look es perfecto para combinar con botines negros y una blusa blanca ajustada. Es perfecto para el otoño por su color, pero además, la blazer, al ser cropped hará tu figura más larga y esbelta. Scalpers, además de tener prendas de calidad en tendencia y originales, apuesta por la solidaridad y la sostenibilidad. Poseen una tienda en el centro de Sevilla, origen la marca, en la cual venden prendas de antiguas colecciones y destinan los beneficios a personas sin hogar.

4 12 © Byan Terciopelo para los días fríos Esta blazer de terciopelo de Byan en tonos granate, azul marino y naranja es una elección sofisticada y lujosa para cualquier evento elegante o incluso para combinar con vaqueros (285 euros). Confeccionada en lana y algodón, ofrece una textura suave y un acabado sofisticado, además de abrigar en los días más fríos. Tiene estos pantalones de corte recto a juego, hechos al 100% de terciopelo granate (145 euros). Es un conjunto que combina genial con accesorios dorados, unos botines negros y una camisa blanca con algún detalle en el cuello como un lazo. Esta marca made in Spain no sigue modas ni tendencias, y destaca por la originalidad y el detalle cuidado desde la producción hasta el packaging. La llevan desde influencers españolas como Lucía Bárcena, hasta celebridades como Kelly Rutherford.

5 12 © Maje Un toque juvenil con minifalda Maje propone un conjunto femenino y audaz con su chaqueta de traje adornada con strass (415 euros) y una minifalda pantalón (195 euros), en color azul grisáceo. Este conjunto, confeccionado principalmente en poliéster reciclado, tiene detalles de brillo que le aportan un toque festivo y glamuroso, aunque es perfecto también para el día a día. ¿La mejor forma de llevarlo? Con unas botas altas negras, un bolso granate cruzado y una camiseta básica debajo.

6 12 © Mango Un traje que aporte luz a los días grises El conjunto en color crudo de blazer entallada con cinturón (79,99 euros) y pantalón culotte con pinzas (35,99 euros) de Mango es perfecto para quienes buscan un look que destaque por su simplicidad y elegancia. Hecho en una mezcla de poliéster reciclado, esta combinación es ideal para el uso diario en la oficina o en eventos más formales. La blazer, marca la cintura de forma sutil, mientras que el pantalón ofrece un corte cómodo y relajado. Si quieres un look minimalista, combínalo con body negro o en tonos marrones debajo, y joyería discreta dorada. Además, al ser de este color tan brillante, conseguirás iluminar los días más grises y tristes. Mango, una de las marcas del grupo Inditex, celebra este año su 40 aniversario colaborando con iniciativas sostenibles como RE-VISTE, un sistema de gestión circular de residuos textiles y calzado en España.

7 12 © Marc O'Polo Estilo 'demure' con una falda lápiz Esta elegante blazer (209,95 euros), de mezcla de lana virgen y viscosa de alta calidad de Marc O'Polo, combina genial con la falda lápiz (159,95 euros) de Marc O'Polo, una firma escandinava se caracteriza por su estilo natural y su firme compromiso con la sostenibilidad. Es un look confeccionado en Lenzing™ EcoVero™, un material sostenible derivado de la viscosa. Perfecto para estilizar siluetas rectas, este conjunto es ideal para un ambiente de trabajo sofisticado o para eventos donde se busca un look sobrio pero con carácter.

8 12 © HUGO Atrévete con un color llamativo Este conjunto chaqueta de pana y pantalones de Hugo Boss es un homenaje al estilo y al confort. La chaqueta, disponible en un vibrante color fucsia, está confeccionada en poliéster y fibra sintética y tiene un precio de 349 euros. Por otro lado, los pantalones en marrón claro, de pierna recta, están hechos de mezcla de lana y elástico, con un precio de 229 euros. Un traje que querrás llevar en esas ocasiones donde se busca destacar por el color y personalidad. Es ideal para combinar con camisetas neutras o tops ceñidos. La blazer pertenece a la marca HUGO, la categoría más juvenil y moderna de la gran firma Hugo Boss.

9 12 © H&M Con chaleco para crear capas El dos piezas de H&M compuesto por un chaleco clásico y pantalones de traje slim es una opción versátil para quienes buscan una alternativa fresca al tradicional traje de dos piezas. El chaleco, hecho de poliéster reciclado, es perfecto para combinar con una blusa blanca debajo o una blazer en el mismo tono encima (19,99 euros). Los pantalones de corte ajustado, compuestos del mismo material, encajan a la perfección tanto con botines como con zapatillas (25,99 euros). Este conjunto favorece especialmente a las siluetas en forma de triángulo invertido, ya que resalta el torso.

10 12 © Ganni Metalizado Este traje de Ganni presenta una propuesta llamativa con su blazer gris metalizada (425 euros) y la falda pantalón acampanados a juego (345 euros). Confeccionado al 100% en poliéster reciclado, refleja una estética futurista y atrevida, perfecta para quienes buscan destacar en eventos o fiestas, ¿y por qué no? ¡Por el día también! Es ideal para combinar con tacones o botines en punta negros y accesorios minimalistas. Ganni, una marca de los 2000 que apuesta por la innovación y el upcycling como parte de su búsqueda de soluciones más sostenibles en la moda, siempre busca crear prendas que se puedan usar tanto en eventos especiales, como en el día a día, como este conjunto.

11 12 © Mango Falda larga clásica El conjunto de americana entallada (39,99 euros) y falda larga lápiz con abertura (35,99 euros) de Mango es una opción perfecta para quienes buscan un estilo sofisticado clásico. La americana, en tejido de punto roma, es un clásico atemporal que podrás reciclar en mil looks. Al ser entallada marca la cintura, creando una silueta más estilizada y la estructura de la falda ayuda también a acentuarla. Es perfecto para llevar con tacones para alargar la figura o con mocasines con calcetines para un look más moderno.