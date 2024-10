Invierte en una de estas americanas 'oversized' de tendencia y vestirás bien toda la temporada

9 24

© Getty

'Denim' refinado

No pueden faltar las blazers denim anchas, ideales para looks informales con un toque chic. Al ser una versión más pulida de la chaqueta vaquera, este tipo de prenda ofrece una nueva forma de llevar denim sin sacrificar el estilo sofisticado. Combínalo con pantalones de cuero o faldas midi para un look que mezcla lo casual con lo sofisticado. ¡Incluso con un total look denim! Esta tendencia fue vista en las pasarelas de Ralph Lauren, aportando un enfoque más elegante al denim.