12 blusas y camisas originales que puedes llevar del trabajo a una cita especial o con vaqueros

Doble estampado

El contraste entre rayas y el estampado de pájaros convierte a esta camisa de Zara en una propuesta original y atrevida que no solemos ver mucho (15,99 euros). La mezcla de patrones es una de las grandes apuestas de este otoño, así que con esta camisa irás a la última. Para un look de diez, lúcela con pantalones o faldas monocromáticas en tonos neutros como beige o azul marino, así los estampados serán los protagonistas. Unas zapatillas o mocasines chunky complementarán el look de manera casual pero chic.