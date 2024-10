Guía FASHION del pantalón 'capri': 10 trucos de las 'influencers' e invitadas a los desfiles para acertar al combinarlos

1 10

© Getty Images

Oda a los tonos neutros

Es cierto que el burdeos y el verde oliva son dos de los tonos definitivos para este otoño, pero no estarán solos: el beige arena también se ha apoderado de las semanas de la moda y no es para menos. Se trata de un tono cálido, elegante y atemporal que esta insider nos propone acoger en clave total look. La it girl se dejó ver, recientemente, por las calles de París con un matching set de camisa oversize con bolsillos y botonadura central y pantalón capri a juego. ¿Complementos? Un cinturón para enfatizar la figura y unos zapatos de tacón escultórico.