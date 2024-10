Las claves de Blake Lively para combinar el verde oliva: vestido ‘midi’ de encaje, cárdigan y botas militares

Si te consideras una mujer a la que le gusta ir a la última, de seguro, ya habrás investigado acerca de las tonalidades que no deberías pasar por alto este Otoño/invierno 2024-2025. Como el cherry red, uno de los colores que invadirán con mayor ímpetu nuestro armario a lo largo de los meses venideros. Pero no estará solo. También destacará el verde oliva y Blake Lively nos convenció ayer, con su revelación de estilo en la Gran Manzana, con las claves que no sabíamos necesitar para lucirlo con éxito.

© Getty Images

Con la gira promocional de Romper el círculo, la natural de Los Ángeles se catapultó como la mejor fuente de inspiración para sucumbir ante apuestas florales (en todas sus declinaciones), motivo que irrumpió en el asfalto como nunca antes este pasado estío. Ahora, se ha convertido en la musa perfecta para obtener una guía infalible sobre cómo llevar el verde oliva en formato total look. Hace apenas unas horas, la protagonista de Gossip Girl acudió al Lawn Club para ejercer como anfitriona del evento Betty Booze Harvest Happy Hour.

© Getty Images © Getty Images

Para la ocasión, Lively adquirió un vestido de largo midi de encaje. Un diseño de escote recto idóneo para abrazar dicho tejido ornamental de forma elegante y funcional. Como pieza de abrigo, la mujer de Ryan Reynolds optó por invertir en un cárdigan de grandes dimensiones a tono, con botonadura y bolsillos frontales, prenda que veremos por todas partes esta temporada, pues pasará de estar relegada a un segundo plano a dominar la mayoría de nuestras ecuaciones otoñales.

© Getty Images

En lo que a complementos se refiere, la estrella remató su construcción con botas altas de inspiración militar en un verde algo más oscuro con cordones y apliques metálicos de Christian Louboutin, pendientes colgantes, brazalete y anillos en clave XXL y bolso de cadena en dorado bajo la firma de Chanel. Tampoco pasó desapercibida su propuesta beauty. Unas icónicas ondas Old Hollywood ladeadas que añadieron altas dosis de glamour al resultado.