12 botas de tendencias originales que quedan bien con falda, bermudas y vaqueros

4 12

© Nok Nok x Why Hats

'Animal print'

El animal print sigue de moda, y este año se reinventa en las botas para añadir un toque salvaje a cualquier look. Si te has cansado de los pantalones y chaquetas de este estampado, esta es tu solución. Perfectas para combinar con una falda midi y un jersey básico o con barrel pants y una chaqueta de cuero, te darán ese aire audaz y atrevido que todas quieren. ¡Saca tu lado atrevido y potencia tu estilo! Estos botines de Nok Nok x Why Hats rojos de estampado de serpiente con un poco de tacón y en punta, son un must este otoño (450 euros).