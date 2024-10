12 signos, 12 compras: qué tendencia de otoño tienes que estrenar según tu horóscopo

3 12

© Getty

Géminis (22 de mayo - 22 de junio): 'total look' vaquero

Géminis es el signo de la dualidad, siempre en movimiento, buscando la próxima tendencia o idea que las emocione, por eso, ¿Qué mejor que un total look denim? El denim on denim es la tendencia ideal para este signo versátil. Pueden combinar diferentes lavados y texturas de mezclilla según le apetezca, creando un look fresco y moderno. Si quieres añadir color, escoge el amarillo mostaza. Este tono brillante aporta energía y calidez, y es perfecto para iluminar looks otoñales.