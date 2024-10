12 looks de invitada con capa para inspirarte y triunfar en todas las bodas de otoño

Parecía que se trataba de una microtendencia que tan solo abrazaban un pequeño grupo de prescriptoras españolas, pero la vuelta del verano nos ha demostrado que se ha consolidado para ir guapa y estilosas a las bodas (y no pasar frío). No hablamos de los tocados que adoramos y protagonizan momentazos, sino del complemento que cambia por completo el look de invitada como por arte de magia: ¡la capa! Ya puede larga, cortita, asimétrica, confeccionada ser en seda, satén e incluso lana, sea como sea, podemos afirmar que esta pieza que ya utilizaban nuestras madres en la época de los noventa, ahora se ha convertido en el básico infalible de las chicas que mejor visten para este tipo de celebraciones. Te presentamos las 12 maravillosas propuestas aptas para el otoño que nos han conquistado, ¡inspírate en ellas!

1 12 © @luciabarcena Monocolor Hay tantas opciones posibles como puedas imaginar, pero si no quieres arriesgar demasiado para no caer en el error de principiante, te recomendamos que pongas en práctica el método del monocolor que nunca pasa de moda. Opta por un vestido y una capita en el mismo tono, para así crear sensación de equilibrio, minimalismo y sencillez.

2 12 © carmendelapuerta El truco de estilo que necesitas saber ¿Estás cansada de llevar siempre el mismo tipo de vestido? ¿No quieres repetir? He aquí una gran idea para reciclar en las bodas de otoño y con el que te ahorrarás no solo dinero, también quebraderos de cabeza. Simplemente tendrás que añadir una capita básica y colocar la parte larga en la zona de delante para crear un look totalmente nuevo.

3 12 © romillanh Un dos piezas para el día y la noche Cada vez somos más conscientes que la opción de lucir un dos piezas es todo un acierto, ya sea para una celebración de mañana o tarde, porque puedes jugar con los tejidos y conseguir un resultado espectacular. He aquí un buen ejemplo en un maravilloso azul noche que combina con una pashmina que rodea su cuello y cae hacia la espalda. Cuando bajan las temperaturas, puede usarse como chal improvisado.

4 12 © blancaraoz Versionando looks 'vintage' Hay quienes tienen la gran suerte de rebuscar en los armarios familiares de sus abuelas y madres, donde dan con auténticas piezas vintage, y si eres una de ellas, de las que adora rescatar esos vestidos que vieron la luz tiempo atrás, ¡también estás de suerte! Añadirle una capita de seda cortita en un tono similar (porque sabemos que en el mismo es un tanto complicado), es una idea más que aplaudida.

5 12 © mariahernandezc ¡Como una princesa! Aunque nos encontramos en pleno otoño, aún nos resistimos de vestir únicamente de colores oscuros, y no hay nada más chic que optar por otros más vibrantes combinados con nuestro accesorio protagonista confeccionado en un material semitransparente y abrochado al cuello. Una opción que nos recuerda a los looks de las princesas de cuento de hadas de nuestra infancia.

6 12 © claudiaparrast Cuando los estampados sí triunfan Si pensabas que apostar por el mismo estampado tanto en el complemento como en el vestido era demasiado y podía incluso caer en el 'más es más', he aquí la imagen que demuestra que nos equivocábamos. Como todo look inspirador, y más hablando de uno tan especial como el de invitada, en el equilibrio se encuentra la belleza, y en este caso nos ha gustado mucho el patrón de cuadros.

7 12 © emitaz Inspiración 'royal' Hace tiempo que las princesas y reinas europeas lucían este tipo de combinaciones para actos reales alrededor del mundo , y ahora podemos decir que nosotras también queremos añadirlo a nuestro repertorio. La sencillez es la base de este atuendo de sobresaliente, con tonalidades que te favorezca y un capita que rodee tu cuello y termine tras tu espalda creando un maravilloso efecto.

8 12 © lisasimppson Rojo pasión Aunque el burdeos sea el color estrella del momento, el rojo siempre será un acierto más que asegurado. He aquí otra inspiración para llevar un dos piezas con top y falda que podrás seguir luciendo de forma independiente en otras fiestas. Y sí, esta vez el monocolor vuelve a triunfar con un fino chal de seda que te ayudará a protegerte del viento y los primeros frío del otoño.

9 12 © paucremades El secreto para transformar un vestido básico Si eres de las que tiene varios diseños básicos colgados del armario que luce una y otra vez, apúntate este consejo porque estamos seguras que te salvará de cualquier look de fiesta improvisado. Como ves en la imagen, es esencial que las tonalidades concuerden, tan solo necesitas dar con una capa larga bañada de un precioso estampado, para transformar el diseño de manera exprés.

10 12 © baudesson_ ¿Eres friolera? No te preocupes si le temes al frío y tienes próximamente varias bodas agendadas en el calendario, porque esta temporada podrás lucir hombros sin resfriarte. El secreto que comparten las expertas en moda es optar poa una capa de flecos confeccionada en un tejido gustoso y grueso como la lana, en esta ocasión encontramos uno blanco que aporta luz directamente al rostro.

11 12 © mariadelaord Asimétrico Las bodas son la excusa perfecta para sacar a relucir esa pieza especial que lleva tiempo guardado en tu vestidor, y como según afirman las prescriptoras de estilo, los looks estampados con aplicaciones bordadas metalizadas, te convertirán en la mejor invitada. Y sí, la capa que nace del cuello, ¡puede ser asimétrica!