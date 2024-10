El conjunto de Isabelle Junot para pasar un día en el campo: mono de cuadros y gabardina-capa

A los pies de la playa, por las calles de grandes ciudades como París y Londres, en las bodas aristócratas e incluso en las fiestas más exclusivas de nuestro país; el repertorio de vestuario de Isabelle Junot siempre nos inspira, pero lo que no esperábamos es que su elección para pasar un día entre olivos, ¡nos encantara! Sabemos que la comodidad es la base de todo buen look, y más si nos referimos a estar bajo el sol y rodeada de naturaleza durante largas horas. Esta vez, la madrileña se ha trasladado hasta las afueras de Ronda (Málaga) para descubrir uno de los mayores tesoros que esconde, y su estilismo campestre no ha pasado desapercibido ante nuestros ojos.

© isabellejunot

Entre sus planes para esta semana, ha compartido con sus seguidores la inesperada visita a La Almazara, el cortijo andaluz en el que se une el arte, la cultura y gastronomía, como ellos lo denominan, es la primera almazara de autor del mundo. Una escapa exprés para conocer este proyecto que promete ser el nuevo destino de moda para los amantes del aceite y en el que destaca el trabajo del diseñador industrial francés, Philippe Starck. "Imaginó un diseño minimalista y atemporal, sin detalles superfluos, sin revestimientos, sólo lo esencial trabajado con rigor y claridad. Un cubo rojo monolítico, con un inmenso cuerno de toro de acero y un gigantesco ojo de hormigón que escupe humo negro. ¿Por qué? Por qué no. Un ojo para ilustrar la vigilancia de los grandes artistas surrealistas andaluces, el humo como pensamiento como mirada" explican.

© isabellejunot

Para esta cita, la marquesa de Cubas ha apostado por una combinación otoñal preciosa, al mismo tiempo que práctica, que queremos copiar hoy mismo. Aprovechando el ascenso de las temperaturas y la ausencia de las lluvias, ha estrenado el que es el mono estampado más fotogénico y alabado del momento. Si eres fan de la moda... ¡seguramente que ya lo ha visto por la redes sociales! Se trata de una pieza tipo peto de pernera larga, de cuadros en tonos marrones que le quedan fenomenal con su melena, de tirantes finos y bolsillos en los laterales, diseñado y fabricado íntegramente en España. ¿Quién lo firma? ¡Te lo contamos!

© IQ Collection © isabellejunot

¿Quién firma su look campestre?

Como gran precursora del talento nacional, en esta ocasión ha confiado en el poder que tiene IQ Collection, la marca batutada por una aristócrata y gran amiga suya, Inés Domecq. Si quieres hacer como ella, lo puedes añadir a tu colección por 175 euros. ¿Cómo lo ha completado? Con una camisa blanca básica de corte masculino y una original gabardina con botones en contraste. Un acertadísimo gesto que nos ha enamorado y con el que ha demostrado que más allá de la versión clásica del trench, un aliado perfecto para estas semanas de otoño, encontramos opciones tan chic y divertidas como la suya.