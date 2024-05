El deslumbrante look de invitada dorado de Inés Domecq en la última gran boda aristocrática

Llegada la temporada de bodas, bautizos y comuniones, no paramos de buscar inspiración para nuestros próximos looks en los posados de las expertas, sobre todo si coincide, por ejemplo, con importantes galas internaciones, como el Festival de Cannes. Eso sí, en nuestro país también tenemos referentes de sobra en lo que a moda de invitadas respecta y en lo alto de la lista encontramos a Inés Domecq. La marquesa de Almenara ha pasado de ser musa de grandes diseñadores nacionales a crear sus propios diseños e incluso colaborar con renombrados creadores. Fue el caso de su última colaboración con Roberto Diz, íntimo amigo de la fundadora de The IQ Collection, para la cual reeditaron algunos de sus looks más memorables.

Inés Domecq brilla con un look dorado en la última gran boda aristocrática

El rotundo éxito de la colección cápsula de The IQ Collection con Roberto Diz no sorprendió a quienes llevamos años siguiendo el refinado estilo de la Marquesa. Cada vez que este tándem se junta, el resultado es magia pura. Evidencia de ello es el posado más reciente de Inés Domecq, a quien Diz describe como "su mujer favorita en el mundo" junto a estas fotografías en redes sociales. El diseño, sin embargo, fue un encargo a medida y no se encuentra a la venta, por lo cual que se trata de una pieza única que seguramente inspirará a las próximas madrinas e invitadas.

El vestido con el que deslumbró en la boda aristocrática de la primavera, la de María Juncadella Hohenlohe y su ya mujer Mariana de Bergia, presenta un discreto escote halter que deja parte de la espalda al desnudo y desemboca en un fajín que se ciñe a la cintura para crear un efecto de reloj de arena sobre su esbelta figura. Desde allí, a la altura del abdomen, parte una sofisticada falda acampanada de largo midi al más puro estilo años 50.

El tejido hace de este un diseño absolutamente especial, ya que sobre este está brocado un exquisito patrón de muaré dorado, tan luminoso que resalta el bronceado en plena primavera (justo antes de que cojamos algo de color) y capta inmediatamente la atención a simple vista. De hecho, es tan potente el acabado metalizado de la prenda que perfectamente se puede lucir con complementos mucho más sencillos, pero Inés Domecq, fiel a su estilo, quiso incorporar igualmente unos pendientes XL, múltiples anillos y una gargantilla de eslabones. El resto de complementos, también de color dorado, los firma Aquazzura: son las sandalias Tessa 105 (695 euros) y el bolso de mano Twist (1.395 euros).

Inés Domecq y Roberto Diz, un dúo de moda imparable

Si bien esta vez Inés Domecq no ejerció de diseñadora, el dúo estilístico que conforma con Roberto Diz acumula seguidoras con cada nuevo evento, sobre todo estos meses de tantos eventos. Hasta se han aficionado a sus creaciones otras mujeres españolas muy elegantes, como Carla Pereyra, quien se coronó como una de las invitadas mejor vestidas en el enlace de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo gracias a este impresionante traje azul marino de aquella colección cápsula.

"Son diseños con mucha personalidad y con un carácter muy marcado. Me han dicho sentir siempre muy especial y espero que las clientas de IQ Collection se sientan igual que yo cuando los lleven", confesó la marquesa de Almenara a ¡HOLA! horas después de sacar a la venta esta colaboración inédita, que según adelantó tendrá una segunda parte.