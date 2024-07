Scarlett Johansson conquista Madrid con el look de invitada más fácil: 'little black dress' y sandalias plateadas

Hoy, viernes 12 de julio, Scarlett Johansson está de estreno. Fly Me to the Moon, dirigida por Greg Berlanti, misma figura que se encargó de impulsar Love, Simon, aterriza en la gran pantalla, proyecto cinematográfico que comparte con Channing Tatum y que promete llenar las salas de los cines este verano. Un filme ambientado a finales de los años 60 en el que veremos a una Johansson en el papel de Kelly Jones, una decidida publicista con una poderosa misión: mejorar la imagen pública de la NASA. Una vez inmersa en dicha tarea, topará con Cole Davis (Tatum), director del programa espacial Apolo 11, con el que desarrollará una comedia romántica histórica dispuesta a emocionar a todos los públicos. Largometraje que, por el momento, ya nos ha convencido con los looks de la actriz en la gira promocional del mismo. ¿La última apuesta? ¡Un delicado little black dress que querremos desde ya!

Reflexionar acerca de qué estilismos deben llevarse en una alfombra roja es algo que nunca se ha pasado por alto, sin embargo, en los últimos años, parece que las estrategias de marketing formuladas, en términos de indumentaria, alrededor de las giras de presentación de las películas son cada vez más notables, llegando, incluso, a avivar estéticas como el Barbiecore o la moda apocalíptica con títulos como Barbie o Dune, en los que cada mínimo detalle tiene un sentido. Por ello, no es de extrañar que la intérprete neoyorquina se haya colocado en pleno ojo mediático.

Hace unas horas hablábamos sobre el peinado mob bob, melena vinculada al estilo mob wife que tanto sigue arrasando a pie de asfalto. Un recurso a lo "esposa de la mafia" con el que ha demostrado que es toda una experta abrazando tendencias dentro y fuera del set de rodaje. Y no únicamente movimientos relacionados con el sector de la belleza, también en la industria de la moda se está perfilando como una infalible fuente de inspiración. Su propuesta más reciente ha sido un minivestido negro que buscarán, de ahora en adelante, las más clásicas.

Un modelo de mangas cortas ligeramente abullonadas, escote cuadrado y bolsillo situado debajo del pecho derecho con el que deslumbró en la première celebrada ayer en Madrid, creación que elevó subiéndose a unas sandalias de pulsera plateadas de Prada. Tampoco pasó desapercibida su look beauty: un recogido wet de moño con la raya en medio con el que potenció su mirada al máximo.