Elegimos los mejores looks de Wimbledon: actrices, princesas, 'socialités', 'influencers'...

12 12

© Getty

Kaya Scodelario

Por último pero no menos importante ha destacado la elección de la actriz inglesa Kaya Scodelario, quien nos ha convencido una vez más de lo importante que es tener en el vestidor un traje de chaqueta blanco, ¡y no solo eso! Sino de lo divertido que es combinarlo con una chaleco ceñido para crear un look de base masculina con toques más femeninos y delicados.